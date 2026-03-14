"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

KAA Gent deed vrijdag wat het moest doen. Winnen tegen Zulte Waregem, waarom het een stap dichter is bij een definitief plekje in de top zes.

Dean scoort tegen Essevee

Max Dean opende tegen Zulte Waregem de score. Uiteindelijk wonnen de Buffalo’s nog met 2-0. Een heel belangrijke overwinning richting deelname aan de Champions’ Play-offs.

“De spelers stonden op wanneer het nodig was, niet enkel ik. Iederéén: ook de staf en de mensen op de bank. Dit is een belangrijke overwinning en een goede prestatie”, klinkt het op de website van KAA Gent.

De Buffalo’s hebben zes op zes binnen, maar zijn nog niet mathematisch zeker van een plekje bij de beste zes. Het is goed mogelijk dat een extra overwinning op de slotspeeldag tegen Dender nog nodig is.

Horror uit 2023

Dat hangt momenteel nog af van enkele resultaten van wedstrijden die dit weekend nog afgewerkt worden. Want iedereen in Gent herinnert zich nog wat zich in 2023 afspeelde op de slotspeeldag.

“De ervaren spelers zoals Siebe, Willy en Davy laten ons voelen dat de buit nog niet binnen is. Het Oostendeverhaal is bekend in onze groep. Daar moeten we zeker aan denken”, aldus de Engelsman.

“We zullen zeker geen cadeaus krijgen en mogen het zeker niet te licht opnemen. Zelfs al zijn we dit weekend al zeker van Play-off 1 – ik zal de matchen volgen – moeten we nog steeds voor die overwinning gaan”, besluit hij.

🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

LIVE: Ferme domper voor Leko die sterkhouder niet kan laten starten, deze elf voor Westerlo Live

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming Analyse

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

