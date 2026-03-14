"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

KAA Gent deed vrijdag wat het moest doen. Winnen tegen Zulte Waregem, waarom het een stap dichter is bij een definitief plekje in de top zes.

Dean scoort tegen Essevee

Max Dean opende tegen Zulte Waregem de score. Uiteindelijk wonnen de Buffalo’s nog met 2-0. Een heel belangrijke overwinning richting deelname aan de Champions’ Play-offs.

“De spelers stonden op wanneer het nodig was, niet enkel ik. Iederéén: ook de staf en de mensen op de bank. Dit is een belangrijke overwinning en een goede prestatie”, klinkt het op de website van KAA Gent.

De Buffalo’s hebben zes op zes binnen, maar zijn nog niet mathematisch zeker van een plekje bij de beste zes. Het is goed mogelijk dat een extra overwinning op de slotspeeldag tegen Dender nog nodig is.

Horror uit 2023

Dat hangt momenteel nog af van enkele resultaten van wedstrijden die dit weekend nog afgewerkt worden. Want iedereen in Gent herinnert zich nog wat zich in 2023 afspeelde op de slotspeeldag.

“De ervaren spelers zoals Siebe, Willy en Davy laten ons voelen dat de buit nog niet binnen is. Het Oostendeverhaal is bekend in onze groep. Daar moeten we zeker aan denken”, aldus de Engelsman.



“We zullen zeker geen cadeaus krijgen en mogen het zeker niet te licht opnemen. Zelfs al zijn we dit weekend al zeker van Play-off 1 – ik zal de matchen volgen – moeten we nog steeds voor die overwinning gaan”, besluit hij.