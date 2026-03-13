KAA Gent KAA Gent
2-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
Max Dean 38'
Wilfried Kanga (pen) 68'
Datum: 13/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef
Johan Walckiers
Foto: © photonews

KAA Gent kan dit weekend al zeker zijn van de top zes als Genk punten laat liggen tegen STVV. Of anders moet het volgende week in Dender gebeuren. De Buffalo's wonnen van Zulte Waregem na goals van Max Dean en een Wilfried Kanga. Davy Roef stopte op een cruciaal moment ook nog een penalty.

Had deze match moeten doorgaan? Voetbal was immers bijzaak nadat net voor de aftrap een fan in de tribunes onwel werd en een halfuur lang gereanimeerd moest worden. Heel het stadion was muisstil terwijl de hulpverleners hun werk deden. De spelers warmden verder op en de wedstrijd ging uiteindelijk toch door.

Uiteraard vreemde sfeer

Maar de sfeer die er in de Planet Group Arena hing, was heel vreemd. De gedachten waren niet echt bij voetbal. Nu goed, na een kwartiertje kwam er toch wat sfeer in het stadion, maar het was veelal geforceerd. De twee ploegen zorgden ook niet echt voor spektakel.

Gent nam na tien minuten het initiatief over, maar het ging allemaal veel te traag om de organisatie van Zulte Waregem te ontwrichten. De West-Vlamingen deden het een pak beter in de omschakeling. Met Ementa als aanspeelpunt probeerden ze razendsnel te counteren. 

Gent nam na een halfuur volledig over

Ementa kon zo met een listig hakje Erenbjerg voor doel zetten, maar die schoot in het zijnet. Aan de overkant testte Skoras de reflexen van doelman Gabriels, maar die ging heel goed plat naar zijn korte hoek. Na een halfuur begon Gent het baloverwicht ook om te zetten in kansen dankzij de twee bedrijvigste Gentenaars op het veld: Hong en Skoras.

Die knutselden een eerste aanval in elkaar, maar het uiteindelijke schot van Dean werd afgeblokt door Killerich. Even later was het weer bijna prijs: Hong kon van dichtbij koppen, maar doelman Gabriël pakte uit met een fantastische redding.

Gent verdiende een goal en kreeg die ook. Nadat een voorzet van Luverne pardoes in de voeten van Dean werd weggewerkt, twijfelde de spits niet: hard in de hoek en 1-0. Een heel belangrijke goal voor de Buffalo's.

Pover verdedigen Lemoine, Skoras profiteert

De tweede helft was nog maar vijf minuten bezig of Hashioka beging hands in de zestien en de bal ging op de stip. Erenbjerg achter de bal en die trapte goed, maar... Davy Roef pakte beter. De doelman van Gent maakte zijn reputatie als strafschopspecialist alweer waar. 

Gent loerde op een uitbraakmogelijkheid en kreeg die ook. Skoras profiteerde van heel pover verdedigen van Lemoine en ging de zestien in. Daar tikte Kiilerich hem aan: penalty. Kanga zette zich achter de bal en die miste niet: 2-0.

Zulte Waregem probeerde wel nog en zette alles op alles met drie en zelfs vier spitsen, maar het mocht niet baten. De efficiëntie die hen al een heel seizoen in de steek liet, kwam niet ineens terug. Gent kan nu rustig afwachten wat de andere resultaten zijn van het weekend. Winst volgende week tegen rode lantaarn Dender bezorgt hen sowieso een top zes-plaats.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
De Vlieger Tibe   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Van Der Heyden Siebe   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
  • Intercepties: 6
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Volckaert Matties 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
Duverne Jean-Kevin 83' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Skoras Michal 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 24
Hong Hyun-Seok 61' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/46 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Hashioka Daiki 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 29/43 (67.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Kanga Wilfried 83' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 2/4
Dean Max 83' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 7' 7.1  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kadri Abdelkahar 29' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Goore Hyllarion 7' 6.5  
Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/33 (30.3%)
Willen Lukas 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kiilerich Jakob 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
De Jaegere Benoit 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Paugain Wilguens 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Erenbjerg Jeppe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Asare Dirk   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Claes Thomas 69' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Cappelle Yannick 83' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Opoku Joseph 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ementa Anosike 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/28 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lemoine Laurent 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 21' 6.3 -
Gavriel Stavros 0'  
Mbaye Malick 7' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Herbeleef KAA Gent - Zulte Waregem

Vooraf

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

13/03

Het wordt vrijdagavond een bijzonder duel in de Jupiler Pro League wanneer KAA Gent het opneemt tegen SV Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek was het een turbulente week na het ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven
