Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

KAA Gent kan dit weekend al zeker zijn van de top zes als Genk punten laat liggen tegen STVV. Of anders moet het volgende week in Dender gebeuren. De Buffalo's wonnen van Zulte Waregem na goals van Max Dean en een Wilfried Kanga. Davy Roef stopte op een cruciaal moment ook nog een penalty.

Had deze match moeten doorgaan? Voetbal was immers bijzaak nadat net voor de aftrap een fan in de tribunes onwel werd en een halfuur lang gereanimeerd moest worden. Heel het stadion was muisstil terwijl de hulpverleners hun werk deden. De spelers warmden verder op en de wedstrijd ging uiteindelijk toch door.

Uiteraard vreemde sfeer

Maar de sfeer die er in de Planet Group Arena hing, was heel vreemd. De gedachten waren niet echt bij voetbal. Nu goed, na een kwartiertje kwam er toch wat sfeer in het stadion, maar het was veelal geforceerd. De twee ploegen zorgden ook niet echt voor spektakel.

Gent nam na tien minuten het initiatief over, maar het ging allemaal veel te traag om de organisatie van Zulte Waregem te ontwrichten. De West-Vlamingen deden het een pak beter in de omschakeling. Met Ementa als aanspeelpunt probeerden ze razendsnel te counteren.

Gent nam na een halfuur volledig over

Ementa kon zo met een listig hakje Erenbjerg voor doel zetten, maar die schoot in het zijnet. Aan de overkant testte Skoras de reflexen van doelman Gabriels, maar die ging heel goed plat naar zijn korte hoek. Na een halfuur begon Gent het baloverwicht ook om te zetten in kansen dankzij de twee bedrijvigste Gentenaars op het veld: Hong en Skoras.

Die knutselden een eerste aanval in elkaar, maar het uiteindelijke schot van Dean werd afgeblokt door Killerich. Even later was het weer bijna prijs: Hong kon van dichtbij koppen, maar doelman Gabriël pakte uit met een fantastische redding.





Gent verdiende een goal en kreeg die ook. Nadat een voorzet van Luverne pardoes in de voeten van Dean werd weggewerkt, twijfelde de spits niet: hard in de hoek en 1-0. Een heel belangrijke goal voor de Buffalo's.

Pover verdedigen Lemoine, Skoras profiteert

De tweede helft was nog maar vijf minuten bezig of Hashioka beging hands in de zestien en de bal ging op de stip. Erenbjerg achter de bal en die trapte goed, maar... Davy Roef pakte beter. De doelman van Gent maakte zijn reputatie als strafschopspecialist alweer waar.

Gent loerde op een uitbraakmogelijkheid en kreeg die ook. Skoras profiteerde van heel pover verdedigen van Lemoine en ging de zestien in. Daar tikte Kiilerich hem aan: penalty. Kanga zette zich achter de bal en die miste niet: 2-0.

Zulte Waregem probeerde wel nog en zette alles op alles met drie en zelfs vier spitsen, maar het mocht niet baten. De efficiëntie die hen al een heel seizoen in de steek liet, kwam niet ineens terug. Gent kan nu rustig afwachten wat de andere resultaten zijn van het weekend. Winst volgende week tegen rode lantaarn Dender bezorgt hen sowieso een top zes-plaats.