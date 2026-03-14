Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck
Het was een woelige week bij SV Zulte Waregem. De club zette eerder deze week een punt achter de samenwerking met trainer Sven Vandenbroeck. Na de wedstrijd tegen KAA Gent reageerde Jelle Vossen voor het eerst op dat ontslag. 

Volgens de ervaren spits was het voor de spelersgroep in de eerste plaats een teken dat de resultaten tegenvielen. “Als er een trainer ontslagen wordt, is dat meestal omdat de resultaten niet goed zijn”, aldus Vossen. “Dat is altijd een jammere zaak.”

De focus binnen de kleedkamer lag volgens hem vooral op het sportieve. “Onze focus lag vooral op de laatste wedstrijden om ervoor te zorgen dat we toch nog in die play-offs kunnen geraken”, vertelde hij. “Dat is uiteindelijk het belangrijkste voor de ploeg.”

Het ontslag zorgde ook voor veel speculatie rond Vossen zelf. De aanvaller kreeg onder Vandenbroeck amper speeltijd, iets wat ook bij supporters voor discussie zorgde. Toch wilde Vossen daar niet op ingaan. “Veel mensen zullen een scherpe reactie van mij verwachten, maar ik ga daar niet in meegaan.”

Jelle Vossen wou geen scherpe reactie geven op ontslag Sven Vandenbroeck

De spits benadrukte dat zijn houding tegenover de club niet veranderd is. “Ik heb de laatste tijd veel gehoord en gelezen over het verhaal Vossen”, zei hij. “Maar voor mij is er op zich niets veranderd. Ik ben en blijf beschikbaar voor de club, zoals ik dat het hele seizoen ben geweest.”

Lees ook... Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"
Ook naar de toekomst toe blijft zijn instelling dezelfde. “Ik heb altijd gezegd dat het mij niet alleen om het aantal speelminuten ging”, besloot Vossen. “Als de staf mij wil gebruiken, sta ik honderd procent klaar. In mijn manier van denken verandert er niets: ik blijf mijn best doen om de ploeg en de club te helpen.”

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" Reactie

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

23:35
1
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!" Reactie

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

06:00
Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

23:07
KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

22:30
2
Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

21:09
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

07:00
🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

06:30
1
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

23:00
Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

22:00
2
'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

21:40
Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

21:20
6
STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

20:50
Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

21:30
Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

21:00
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

20:10
Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

19:00
Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

20:00
Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

20:20
Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

17:20
Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

19:20
3
Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

17:40
Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

19:50
LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

LIVE: Levensbelangrijk duel tussen Gent en Zulte Waregem: "Onze Champions League-finale"

10:15
Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

19:40
3
Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

18:20
3
Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden Reactie

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

18:40
Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

18:00
Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten Interview

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

16:45
Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

Burgemeester Brugge in tegenaanval tegen ingrijpende beslissing De Lijn

17:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

