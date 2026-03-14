Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

Het was een woelige week bij SV Zulte Waregem. De club zette eerder deze week een punt achter de samenwerking met trainer Sven Vandenbroeck. Na de wedstrijd tegen KAA Gent reageerde Jelle Vossen voor het eerst op dat ontslag.

Volgens de ervaren spits was het voor de spelersgroep in de eerste plaats een teken dat de resultaten tegenvielen. “Als er een trainer ontslagen wordt, is dat meestal omdat de resultaten niet goed zijn”, aldus Vossen. “Dat is altijd een jammere zaak.”

De focus binnen de kleedkamer lag volgens hem vooral op het sportieve. “Onze focus lag vooral op de laatste wedstrijden om ervoor te zorgen dat we toch nog in die play-offs kunnen geraken”, vertelde hij. “Dat is uiteindelijk het belangrijkste voor de ploeg.”

Het ontslag zorgde ook voor veel speculatie rond Vossen zelf. De aanvaller kreeg onder Vandenbroeck amper speeltijd, iets wat ook bij supporters voor discussie zorgde. Toch wilde Vossen daar niet op ingaan. “Veel mensen zullen een scherpe reactie van mij verwachten, maar ik ga daar niet in meegaan.”

Jelle Vossen wou geen scherpe reactie geven op ontslag Sven Vandenbroeck

De spits benadrukte dat zijn houding tegenover de club niet veranderd is. “Ik heb de laatste tijd veel gehoord en gelezen over het verhaal Vossen”, zei hij. “Maar voor mij is er op zich niets veranderd. Ik ben en blijf beschikbaar voor de club, zoals ik dat het hele seizoen ben geweest.”

Ook naar de toekomst toe blijft zijn instelling dezelfde. “Ik heb altijd gezegd dat het mij niet alleen om het aantal speelminuten ging”, besloot Vossen. “Als de staf mij wil gebruiken, sta ik honderd procent klaar. In mijn manier van denken verandert er niets: ik blijf mijn best doen om de ploeg en de club te helpen.”