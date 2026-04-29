Manuel Gonzalez
José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf
José Mourinho wordt (nog maar eens) gelinkt aan een terugkeer naar Real Madrid. Ondertussen heeft de Portugese coach zelf gereageerd over de geruchten rond zijn persoon.

We moeten niet rond de pot draaien: het was nooit de bedoeling van Real Madrid om op lange termijn door te gaan met Alvaro Arbeloa. De interim-coach wordt dan ook geslachtofferd na een teleurstellend seizoen.

Maar in werkelijkheid was Arbeloa nooit de hoofdschuldige. Ook Xabi Alonso kreeg de trein niet op de rails. Na zijn vertrek had Jürgen Klopp eenzelfde analyse gemaakt. De Duitser weigerde De Koninklijke (een eerste keer).



Ondertussen heeft Klopp laten weten dat hij volgend seizoen niet op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu komt zitten. De voormalige succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC blijft aan de zijlijn staan bij het Red Bull-imperium.

De voorbije weken had Perez contact met Didier Deschamps, Mauricio Pochettino en Lionel Scaloni. De respectievelijke bondscoaches van Frankrijk, de Verenigde Staten en Argentinië zijn na het WK vrij.



Maar dé favoriet van de Real-voorzitter is… José Mourinho. The Special One was tussen 2010 en 2013 al aan de slag bij Real Madrid én liet er een goede indruk én een volle prijzenkast na. Alhoewel: de Champions League kon hij niét winnen met Real Madrid. Perez en Mourinho zijn de voorbije jaren dan ook contact blijven houden. Keert hij terug om De Beker met de Grote Oren te winnen met Real Madrid?

"Ik denk nu vooral aan het halen van de Champions League met SL Benfica", reageert Mourinho in de Portugese media wanneer hem naar de interesse van Real Madrid wordt gevraagd. "Als we de volgende drie wedstrijden winnen spelen we volgend seizoen in de grootste competitie ter wereld. Met iets anders ben ik niet bezig."

Leuk detail: Benfica verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Primeira Liga. Door negen draws is de topclub uit Lissabon uit titelkoers geslagen. FC Porto telt momenteel zeven punten voorsprong en kan enkel mathematisch nog bijgebeend worden.

Lees ook... Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Mourinho heeft een contract tot medio 2027 bij Benfica. In zijn contract staat een afkoopsom van drie miljoen euro. Dat is uiteraard kleingeld voor een club als Real Madrid. Al is het eveneens een feit dat Perez ervan gruwelt om te betalen voor een pion die enkele maanden later gratis op te pikken is.

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen"

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

2
Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

