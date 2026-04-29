José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

José Mourinho wordt (nog maar eens) gelinkt aan een terugkeer naar Real Madrid. Ondertussen heeft de Portugese coach zelf gereageerd over de geruchten rond zijn persoon.

We moeten niet rond de pot draaien: het was nooit de bedoeling van Real Madrid om op lange termijn door te gaan met Alvaro Arbeloa. De interim-coach wordt dan ook geslachtofferd na een teleurstellend seizoen.

Maar in werkelijkheid was Arbeloa nooit de hoofdschuldige. Ook Xabi Alonso kreeg de trein niet op de rails. Na zijn vertrek had Jürgen Klopp eenzelfde analyse gemaakt. De Duitser weigerde De Koninklijke (een eerste keer).





Ondertussen heeft Klopp laten weten dat hij volgend seizoen niet op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu komt zitten. De voormalige succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC blijft aan de zijlijn staan bij het Red Bull-imperium.



De voorbije weken had Perez contact met Didier Deschamps, Mauricio Pochettino en Lionel Scaloni. De respectievelijke bondscoaches van Frankrijk, de Verenigde Staten en Argentinië zijn na het WK vrij.





Maar dé favoriet van de Real-voorzitter is… José Mourinho. The Special One was tussen 2010 en 2013 al aan de slag bij Real Madrid én liet er een goede indruk én een volle prijzenkast na. Alhoewel: de Champions League kon hij niét winnen met Real Madrid. Perez en Mourinho zijn de voorbije jaren dan ook contact blijven houden. Keert hij terug om De Beker met de Grote Oren te winnen met Real Madrid?



"Ik denk nu vooral aan het halen van de Champions League met SL Benfica", reageert Mourinho in de Portugese media wanneer hem naar de interesse van Real Madrid wordt gevraagd. "Als we de volgende drie wedstrijden winnen spelen we volgend seizoen in de grootste competitie ter wereld. Met iets anders ben ik niet bezig."

Leuk detail: Benfica verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Primeira Liga. Door negen draws is de topclub uit Lissabon uit titelkoers geslagen. FC Porto telt momenteel zeven punten voorsprong en kan enkel mathematisch nog bijgebeend worden.



Mourinho heeft een contract tot medio 2027 bij Benfica. In zijn contract staat een afkoopsom van drie miljoen euro. Dat is uiteraard kleingeld voor een club als Real Madrid. Al is het eveneens een feit dat Perez ervan gruwelt om te betalen voor een pion die enkele maanden later gratis op te pikken is.