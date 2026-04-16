Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Real Madrid zal voor het tweede seizoen op rij géén prijs pakken. Florentino Perez is van plan om komende zomer grote schoonmaak te horen. Het eerste slachtoffer is gekend én is reeds op de hoogte gebracht.

Bayern München schakelde Real Madrid uit in de Champions League, terwijl FC Barcelona in La Liga de meerdere is van Real Madrid. In de Copa del Rey was De Koninklijke al héél vroeg gestruikeld.

The Athletic weet dat Florentino Perez reeds met de grote schoonmaak is begonnen. Het eerste slachtoffer: Alvaro Arbeloa. De coach mag het seizoen dan wel uitdienen, maar kreeg ondertussen te horen dat hij volgend seizoen niet langer T1 is.

Niet onbelangrijk: Florentino Perez onderhoudt een goede relatie met de voormalige middenvelder én wil hem aan boord houden. Al is het nog maar de vraag of Arbeloa zelf een stap opzij wil zetten.

Maar ook in de spelersgroep zal de grove borstel passeren. Perez is van mening dat niet alle spelers het waard zijn om het embleem van Real Madrid op de borst te dragen. "En er zitten héél grote namen bij", citeert het dagblad een ingewijde.

Dat laatste is overigens een onderwerp dat ook Thibaut Courtois tussen de lijnen door al heeft aangehaald. Het lijkt er dus sterk op dat er in het tussenseizoen een ware paleisrevolutie zal plaatsvinden in het Estadio Santiago Bernabeu.