Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen'
Real Madrid zal voor het tweede seizoen op rij géén prijs pakken. Florentino Perez is van plan om komende zomer grote schoonmaak te horen. Het eerste slachtoffer is gekend én is reeds op de hoogte gebracht.

Bayern München schakelde Real Madrid uit in de Champions League, terwijl FC Barcelona in La Liga de meerdere is van Real Madrid. In de Copa del Rey was De Koninklijke al héél vroeg gestruikeld.

The Athletic weet dat Florentino Perez reeds met de grote schoonmaak is begonnen. Het eerste slachtoffer: Alvaro Arbeloa. De coach mag het seizoen dan wel uitdienen, maar kreeg ondertussen te horen dat hij volgend seizoen niet langer T1 is.

Alvaro Arbeloa mag aan boord blijven, maar niét als T1

Niet onbelangrijk: Florentino Perez onderhoudt een goede relatie met de voormalige middenvelder én wil hem aan boord houden. Al is het nog maar de vraag of Arbeloa zelf een stap opzij wil zetten.

Maar ook in de spelersgroep zal de grove borstel passeren. Perez is van mening dat niet alle spelers het waard zijn om het embleem van Real Madrid op de borst te dragen. "En er zitten héél grote namen bij", citeert het dagblad een ingewijde.

Paleisrevolutie


Dat laatste is overigens een onderwerp dat ook Thibaut Courtois tussen de lijnen door al heeft aangehaald. Het lijkt er dus sterk op dat er in het tussenseizoen een ware paleisrevolutie zal plaatsvinden in het Estadio Santiago Bernabeu.

 Speeldag 31
Real Madrid Real Madrid 1-1 Girona FC Girona FC
Real Sociedad Real Sociedad 3-3 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 1-0 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 4-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 2-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Osasuna Osasuna 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-3 Real Oviedo Real Oviedo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-2 Villarreal Villarreal
Levante Levante 1-0 Getafe Getafe

