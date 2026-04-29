Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Johan Walckiers
De tuchtcommissie van het Belgische profvoetbal heeft een beslissing genomen in het dossier rond Emin Bayram. De verdediger van KVC Westerlo krijgt een schorsing van één speeldag na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Antwerp, die eindigde op een 2-4 overwinning voor de bezoekers.

Bayram werd al in de zevende minuut van het veld gestuurd na een fout op Vincent Janssen. Aanvankelijk hield scheidsrechter Nicolas Laforge het bij een gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR werd die beslissing herzien naar een directe rode kaart.

Westerlo vond dat Janssen geen duidelijke scoringskans had

Volgens Laforge was de situatie duidelijk: Janssen was op weg naar doel en had een duidelijke scoringskans. Daardoor werd de fout beschouwd als het ontnemen van een open doelkans, wat automatisch rood betekent.

Westerlo probeerde zich voor de disciplinaire commissie nog te verdedigen. De club argumenteerde dat Janssen eerder richting de zijlijn liep en dat de kans op een doelpoging niet zo groot was als voorgesteld. Bovendien werd gewezen op het beperkte contact tussen beide spelers.

Die argumenten konden de commissie echter niet overtuigen. De beoordeling van de scheidsrechter werd gevolgd, en ook het parket kreeg gelijk in zijn eis. Bayram moet daardoor één wedstrijd toekijken en krijgt daarnaast een geldboete van 1.000 euro opgelegd.

Sardella twee matchen geschorst

Het verdict betekent een nieuwe klap voor Westerlo, dat in de wedstrijd tegen Antwerp al vroeg met tien man kwam te staan en uiteindelijk onderuitging.

Ook het geval van Killian Sardella ter sprake. De speler van RSC Anderlecht verscheen niet voor de commissie en aanvaardde daarmee automatisch de voorgestelde sanctie van twee speeldagen schorsing.

Anderlecht vreesde dat de straf mogelijk zwaarder zou uitvallen en dat hij dan de bekerfinale tegen Union zou moeten missen. Dat risico namen ze niet, ondanks dat ze het niet eens waren met de strafmaat van twee speeldagen schorsing en eentje met uitstel. Sardella mist dus de matchen tegen Club Brugge en Gent.

