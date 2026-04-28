Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Bedankt, PSG en Bayern München. De eerste halve finale van de Champions League was een spektakelstuk. Negen doelpunten. De thuisploeg won het pleit uiteindelijk met 5-4.

Waanzinnig, krankzinnig, Absurd, hallucinant, Ongelofelijk, bizar, extreem, fenomenaal,... Moeten we nog even doorgaan?

De eerste halve finale op Het Kampioenenbal was er eentje om spontaan te beginnen dansen. PSG en Bayern München maakten er een spektakelstuk van.

Vincent Kompany op de perstribune

Vijf doelpunten voor de rust, vier stuks na de pauze. Uiteindelijk won PSG het doelpuntenfestival met 5-4. Vincent Kompany zat wellicht zelf met open mond te kijken van op de perstribune.

The Prince was geschorst voor deze heenwedstrijd en mocht geen contact hebben met zijn ploeg of sportieve staf. Het aanwezige journaille hield hem alvast in het oog.







Vlak na de koffie leek PSG overigens het laken helemaal naar zich toe te trekken. De Parijzenaren liepen uit tot 5-2, maar Der Rekordmeister rechtte de rug.

En zelfs meer dan dat. Bayern München was in het slotkwartier de betere ploeg. Al spatte een Parijs doelpunt in extremis nog uiteen op de kruising.

Héél interessante terugwedstrijd

Wat gaat dat volgende week geven in Beieren? Mét Kompany in de dug-out. De voetbalwereld houdt de duimen en vingers opnieuw klaar. Om af te likken.