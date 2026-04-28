Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

Als je dertien jaar geleden op de academie van Anderlecht gevraagd had wie de grootste kans had om het te maken op het hoogste niveau, dan kreeg u waarschijnlijk van velen hetzelfde antwoord: Aaron Leya Iseka. Zijn carrière verliep door diepe dalen, maar... nu is hij ineens de held van zijn club.

Afgelopen weekend won de nu 28-jarige Leya Iseka de Griekse beker met OFI Kreta. Meer nog: hij trapte de beslissende penalty tegen de netten. Een moment van ultieme glorie en blijdschap voor de Belgisch-Congolese spits, maar eentje waar veel miserie aan vooraf is gegaan.

Op zijn 15de werd hij al de toekomst van Anderlecht genoemd

Bij Anderlecht werd Leya Iseka al op zijn 15de de toekomst van de club genoemd. Hij speelde toen al bij de beloften van de club en scoorde er aan de lopende band. Fysiek voor op zijn leeftijdgenoten en begiftigd met een heel goeie techniek en een waar killersinstinct. "Hij had de spits moeten worden die na Romelu Lukaku kwam", vertelt Peter Smeets, toenertijd zijn begeleider ons. "Hij had meer scorend vermogen dan zijn broer (Michy Batshuayi) en jongens als Openda op zijn leeftijd."

Maar het was ook Anderlecht - waar hij toch 19 matchen voor de A-ploeg speelde - waar het fout liep. Hij liet zich overtuigen dat hij klaar was om eerste spits te worden en Anderlecht verhuurde hem na een zware kruisbandblessure aan Marseille. Het was niet de laatste foute beslissing die hij zou maken. Na nog een omzwerving bij Zulte Waregem werd hij in 2018 definitief verkocht aan Toulouse om daarna na een uitleenbeurt aan Metz bij Barnsley in de Engelse tweede klasse terecht te komen.

Aardbeving in Turkije

Na één seizoen parkeerden die hem in de Turkse tweede klasse waar hij steeds verder wegdeemsterde. "Op een gegeven moment belde Aaron me: 'Ik wil weer echt voetballer worden'", vertelt Smeets. "Ik had toen twijfels bij zijn niveau en zei hem dat hij me terug moest contacteren als hij volledig fit was. Dat is nu vier jaar geleden."





Leya Iseka nam de woorden ter harte en begon keihard te trainen, maar het noodlot sloeg toe. "Dan was er die aardbeving in Turkije en van zijn club bleef niets meer over. Hij moest daarna terug naar Barnsley, maar daar was het verhaal gedaan. We hebben toen geprobeerd om hem in België onder te brengen, maar ze spreken allemaal dat ze Belgen willen, maar niemand wou hem hebben", aldus Smeets.

Oorlog in Israël

Leya Iseka vond onderdak bij Hapoel Hadera in Israël en daar leek hij zich weer in de kijker te kunnen spelen. "Hij had twee weken meegetraind en hij mocht al spelen. Hij scoorde ook. Maar na die tweede week belt hij me ineens: 'Hier is een oorlog uitgebroken, bommen overal!' Hij wou weg, gezien zijn gezin met twee jonge kinderen en hij heeft toen zijn contract laten ontbinden."

Via Barnsley alweer weg naar OFI Kreta waar hij eindelijk zijn vorm helemaal terugvond en er ook weer de weg naar de netten vond. Na dat seizoen werd hij voor een miljoen euro aan CSKA Sofia verkocht, maar daar kwamen nieuwe eigenaars en die wilden van de zware contracten af.

Matthias Smeets, de zoon van Peter, nam toen zelf contact op met alweer OFI Kreta. "Ze zeiden hem dat ze wel een spits konden gebruiken. In januari tekende hij er voor twee jaar met optie. Afgelopen weekend stond dan de bekerfinale op het programma, maar hij was gekwetst. Hij heeft er alles aan gedaan om fit te geraken en toch te kunnen spelen. Om dan te mogen invallen en de belangrijkste penalty in jaren voor de club te scoren... Het is een schitterend verhaal."

Voor Smeets is het zelf ook een verhaal dat een extra dimensie heeft gekregen, want het is zijn zoon Matthias die Leya Iseka nu begeleid. "Dat is toch één van de hoogtepunten van mijn carrière. Een jongen die zo diep heeft gezeten. Niemand die nog in hem geloofde. En nu zie ik mijn zoon hem zo goed begeleiden... Trots!"