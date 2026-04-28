Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Adem Zorgane heeft in één match zijn doelpuntenteller in de competitie verdubbeld. Het potentieel van de Algerijn is enorm, maar kan hij dat week na week laten zien? Stilaan wordt het toch echt wel beter en beter.

Adem Zorgane (26 jaar) is en blijft toch een beetje een enigma. Bij Sporting Charleroi zag iedereen welk niveau de Algerijnse middenvelder in zich had... maar hij stopte al met zichzelf pushen lang voor hij eindelijk de transfer kreeg die hij verdiende. Hij werd overal genoemd, onder meer bij Olympique Lyonnais, voor bedragen die veel hoger lagen dan de 4,3 miljoen die Union Saint-Gilloise afgelopen zomer betaalde.

Union SG heeft de hoofdvogel afgeschoten, want de waarde van Zorgane blijft stijgen: die bereikte recent 10 miljoen euro op Transfermarkt, en als hij prestaties zoals die van zondag blijft neerzetten en dat doortrekt met een deelname aan het WK 2026, zal hij niet lang meer op het Dudenpark rondlopen.

Zorgane klaar om een volgende stap te zetten, volgens Ait El Hadj

"Is hij klaar om een volgende stap te zetten? Ja, net als de hele ploeg heeft hij een heel hoog niveau gehaald en ik vind dat hij het verdient, we zullen zien wat er gebeurt. Adem maakte een moeilijke periode mee in Charleroi, hij raakte er niet weg. Hier is hij zo gelukkig, alles lukt, hij laat zich helemaal gaan", analyseert Anouar Ait El Hadj.

Daar wringt het soms bij Zorgane: de Algerijn heeft nooit verborgen dat Union Saint-Gilloise voor hem een volgende stap richting de top is. Een opvallende boodschap als je net bij een club bent toegekomen, die de fans van Charleroi al ergerde toen hij nog op Mambourg speelde. Maar je moet het toegeven: het potentieel is er. "Hij zit nog niet aan zijn top", vond ook David Hubert.



Van de Perre is blij dat Zorgane zijn kans grijpt

"Hij was vaak de man van de voorlaatste pass, die het spel maakt vanuit een iets teruggetrokken positie. Hier zagen we zijn vermogen om op het juiste moment in te lopen en om te brengen in het laatste derde", zegt de coach van Union tevreden. "Met Kamiel Van de Perre naast zich kan hij die vrijheid krijgen als hij zijn momenten goed kiest."

Een speler van zijn profiel en met zijn kwaliteiten zou eigenlijk wat meer moeten brengen in de statistieken: die twee goals tegen Anderlecht hebben... zijn seizoentotaal verdubbeld. Zorgane heeft enkele topprestaties neergezet in de Champions League, maar in de competitie leek hij soms wat op de handrem te staan. In deze eindsprint om de titel kan hij een sleutelspeler zijn, en Kamiel Van de Perre, zijn partner in het hart van het spel, hoopt dat hij vaker op goal zal trappen.

"Adem is een speler aan wie je de bal in eender welke situatie kan geven. Hij vraagt hem altijd, soms een beetje te veel", lacht Van de Perre. "Op training schiet hij niet veel. Hij wil te veel doen en tot aan het doel dribbelen (lacht). Maar hij heeft al laten zien dat hij heel sterk is, ook in de Champions League. In de kleedkamer is hij iemand die rustig is maar ook grappig kan zijn. Ik apprecieer hem heel erg."