Johan Walckiers
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De finale van de play-offs in de Challenger Pro League tussen Lommel SK en Beerschot belooft volgens DAZN-commentator James Odvart een bijzonder boeiend duel te worden. "Als je puur naar vorm kijkt, heeft Lommel natuurlijk de beste papieren", stelt hij. "Zij zitten echt in een flow."

Odvart zag hoe Lommel zonder veel moeite afrekende met RFC Liège. “Dat verschil was gewoon te groot. Ze hebben dat op een heel mooie manier gedaan, gecontroleerd en volwassen. Je zag dat ze klaar waren voor die play-offs.”

Volgens hem was dat geen toeval. “Trainer Lee Johnson had al gezegd dat hij zijn ploeg specifiek had klaargestoomd voor deze periode. Die 0 op 6 op het einde van de competitie? Dat was bijna bewust. Spelers kregen rust, schorsingen werden vermeden… alles stond in functie van deze wedstrijden.”

Toch ziet Odvart geen uitgemaakte zaak in de finale. “Lommel speelt in het algemeen wel beter tegen Beerschot, maar dit seizoen hebben ze wel 0 op 6 gepakt tegen hen. Dat zegt ook iets. Beerschot weet hoe ze hen pijn kunnen doen.”

Hij wijst ook op een belangrijk verschil met de vorige ronde. “Tegen Luik had Lommel defensief geen enkel probleem, maar dat is een ander verhaal tegen Beerschot. In de competitie slikken ze toch vrij makkelijk doelpunten. Ze zijn heel goed voorin, maar achteraan blijven ze kwetsbaar.”

Volgens Odvart wordt dat dé sleutel. “Als Lommel die defensieve stabiliteit niet vindt, kan Beerschot daar echt van profiteren. Zeker met de druk die op die wedstrijden staat.”

Na de finale wacht mogelijk nog een ultieme test tegen FCV Dender EH voor een plaats in de Jupiler Pro League. “Ik zie Dender toch aan het langste eind trekken", zegt Odvart. “Maar dat zal niet met veel marge zijn.”

Hij benadrukt het verschil in voorbereiding. “Dender kan die twee wedstrijden optimaal voorbereiden. Voor hen zijn die play-offs bijna vriendschappelijke matchen geweest. Ze spelen op het niveau van de Jupiler Pro League – misschien de zwakste ploeg daar, maar het verschil blijft groot. Dat mag je niet onderschatten.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Soloria Soloria over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans mantoch mantoch over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel André Coenen André Coenen over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert LordJozef LordJozef over Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket? Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer Andreas2962 Andreas2962 over Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen Zapper24 Zapper24 over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" Vital Verheyen Vital Verheyen over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 3-2* pief pief over Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved