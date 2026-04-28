Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

De finale van de play-offs in de Challenger Pro League tussen Lommel SK en Beerschot belooft volgens DAZN-commentator James Odvart een bijzonder boeiend duel te worden. "Als je puur naar vorm kijkt, heeft Lommel natuurlijk de beste papieren", stelt hij. "Zij zitten echt in een flow."

Odvart zag hoe Lommel zonder veel moeite afrekende met RFC Liège. “Dat verschil was gewoon te groot. Ze hebben dat op een heel mooie manier gedaan, gecontroleerd en volwassen. Je zag dat ze klaar waren voor die play-offs.”

Volgens hem was dat geen toeval. “Trainer Lee Johnson had al gezegd dat hij zijn ploeg specifiek had klaargestoomd voor deze periode. Die 0 op 6 op het einde van de competitie? Dat was bijna bewust. Spelers kregen rust, schorsingen werden vermeden… alles stond in functie van deze wedstrijden.”

Beerschot pakte 6 op 6 tegen Lommel

Toch ziet Odvart geen uitgemaakte zaak in de finale. “Lommel speelt in het algemeen wel beter tegen Beerschot, maar dit seizoen hebben ze wel 0 op 6 gepakt tegen hen. Dat zegt ook iets. Beerschot weet hoe ze hen pijn kunnen doen.”

Hij wijst ook op een belangrijk verschil met de vorige ronde. “Tegen Luik had Lommel defensief geen enkel probleem, maar dat is een ander verhaal tegen Beerschot. In de competitie slikken ze toch vrij makkelijk doelpunten. Ze zijn heel goed voorin, maar achteraan blijven ze kwetsbaar.”

Lommel is achteraan kwetsbaar

Volgens Odvart wordt dat dé sleutel. “Als Lommel die defensieve stabiliteit niet vindt, kan Beerschot daar echt van profiteren. Zeker met de druk die op die wedstrijden staat.”



Na de finale wacht mogelijk nog een ultieme test tegen FCV Dender EH voor een plaats in de Jupiler Pro League. “Ik zie Dender toch aan het langste eind trekken", zegt Odvart. “Maar dat zal niet met veel marge zijn.”

Dender kan finalematch optimaal voorbereiden

Hij benadrukt het verschil in voorbereiding. “Dender kan die twee wedstrijden optimaal voorbereiden. Voor hen zijn die play-offs bijna vriendschappelijke matchen geweest. Ze spelen op het niveau van de Jupiler Pro League – misschien de zwakste ploeg daar, maar het verschil blijft groot. Dat mag je niet onderschatten.”