Is de kogel door de kerk? Club Brugge zal komende zomer veertig miljoen euro ontvangen voor Joel Ordoñez. De Ecuadoriaan gaat voor Juventus FC voetballen.

De transfersoap lijkt voorbij vooraleer het tweede seizoen begonnen is. Joel Ordoñez domineerde vorige zomer alle Belgische transferrubrieken. De verdediger weigerde zelfs even te trainen om een transfer af te dwingen, maar Club Brugge hield het been stijf.

Zo'n soap lijkt er dit jaar niét te komen. La Gazzetta dello Sport weet dat Club Brugge en Juventus FC op de rand van een doorbraak staan als het over de transfer van Ordoñez gaat.

Slag om de arm bij de ene, zekerheid bij de rest

De roze sportkrant houdt nog een slag om de arm. De deal is zo goed als rond. Bij de andere Italiaanse kranten klinkt dat anders. Volgens het merendeel is de transfer in kannen en kruiken.

Op de officiële bevestiging is het nog even wachten. Vooral Club Brugge gaat zich in volle titelstrijd niet laten afleiden door randanimatie. De focus ligt bij blauw-zwart én bij Ordoñez op het behalen van de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis.

Veertig miljoen (!) euro

Al is die randanimatie wél lucratief. Afhankelijk van de bron mag Club Brugge een slordige veertig miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. Ook de bestemming is toch verrassend te noemen.





De voorbije weken domineerden Internazionale FC, Juventus FC en PSG de geruchten als het over Ordoñez ging. De 22-jarige verdediger kiest echter voor een avontuur in Turijn.