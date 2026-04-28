Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe coach. Florentino Perez had al informele contacten met enkele kandidaten. Dat lijstje is ondertussen vergroot van twee naar drie.

We moeten niet rond de pot draaien: het was nooit de bedoeling van Real Madrid om op lange termijn door te gaan met Alvaro Arbeloa. De interim-trainer wordt geslachtofferd na een teleurstellend seizoen.

Maar in werkelijkheid was Arbeloa nooit de hoofdschuldige. Ook Xabi Alonso kreeg de trein niet op de rails. Na zijn vertrek had Jürgen Klopp eenzelfde analyse gemaakt. De Duitser weigerde De Koninklijke (een eerste keer).

Ondertussen heeft Klopp eveneens laten weten dat hij volgend seizoen niet op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu komt zitten. De voormalige succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC blijft aan de zijlijn staan bij het Red Bull-imperium.

De voorbije weken had Perez contact met Didier Deschamps en Mauricio Pochettino. De respectievelijke bondscoaches van Frankrijk en de Verenigde Staten zijn na het WK vrij. Ondertussen kan er een derde naam aan dat lijstje worden toegevoegd.





El Mundo Deportivo weet dat Real Madrid eveneens de mogelijkheid onderzoekt om Lionel Scaloni naar Spanje te halen. Perez is al langer een grote fan van de Argentijnse bondscoach.

Scaloni staat sinds 2018 bondscoach van Argentinië. Met La Albiceleste werd hij in 2022 wereldkampioené én won hij ondertussen tweemaal de Copa America. Ongeacht het resultaat op het komende WK is zijn werk er af.