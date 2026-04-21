Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe coach. Het leek een zekerheid dat Jürgen Klopp komende zomer in Madrid zou landen. Dat zal echter niet gebeuren. Al heeft Florentino Perez drie alternatieven in de mouw zitten.

Na de uitschakeling in de Champions League liet Florentino Perez aan Alvaro Arbeloa weten dat hij volgend seizoen geen T1 meer zal zijn van Real Madrid. De coach mag het seizoen uitdoen, maar moet vervolgens een stap terugzetten.

Arbeloa was de voorbije jaren aan de slag bij Real Madrid Castillo en nam het roer van de A-ploeg over na het ontslag van Xabi Alonso. Al waren er weinigen overtuigd dat Arbeloa voor langere tijd in het zadel zou blijven zitten.

Jürgen Klopp komt niét naar Real Madrid

De Koninklijke werd de voorbije maanden regelmatig gelinkt aan Jürgen Klopp. Meer zelfs: Florentino Perez praatte meermaals met de Duitser én leek overtuigd dat hij de juiste man zou zijn om een grote schoonmaak te houden. Dat zal echter niét gebeuren.

De Spaanse media weten dat Perez niet bij de pakken blijft zitten. De voorzitter van De Koninklijke polste bij Zinedine Zidane, maar de voormalige succescoach van Real Madrid gaat na het WK aan de slag als bondscoach van Frankrijk.

Drie alternatieve pistes, eentje is géén mogelijkheid

Het logische alternatief: Didier Deschamps. De huidige bondscoach van Frankrijk is na het WK vrij én heeft nog geen nieuwe uitdaging. Perez wil hem meteen op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu zien.





Al is er nog een derde piste. Perez loopt héél hoog op met Mauricio Pochettino. De huidige bondscoach van de Verenigde Staten is eveneens vrij na het WK. De Argentijn was eerder al aan de slag bij onder meer Tottenham Hotspur, Chelsea FC en PSG.