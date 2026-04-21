Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 2 reacties
Word fan van Real Madrid! 1588

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe coach. Het leek een zekerheid dat Jürgen Klopp komende zomer in Madrid zou landen. Dat zal echter niet gebeuren. Al heeft Florentino Perez drie alternatieven in de mouw zitten.

Na de uitschakeling in de Champions League liet Florentino Perez aan Alvaro Arbeloa weten dat hij volgend seizoen geen T1 meer zal zijn van Real Madrid. De coach mag het seizoen uitdoen, maar moet vervolgens een stap terugzetten.

Arbeloa was de voorbije jaren aan de slag bij Real Madrid Castillo en nam het roer van de A-ploeg over na het ontslag van Xabi Alonso. Al waren er weinigen overtuigd dat Arbeloa voor  langere tijd in het zadel zou blijven zitten.

Jürgen Klopp komt niét naar Real Madrid

De Koninklijke werd de voorbije maanden regelmatig gelinkt aan Jürgen Klopp. Meer zelfs: Florentino Perez praatte meermaals met de Duitser én leek overtuigd dat hij de juiste man zou zijn om een grote schoonmaak te houden. Dat zal echter niét gebeuren.

De Spaanse media weten dat Perez niet bij de pakken blijft zitten. De voorzitter van De Koninklijke polste bij Zinedine Zidane, maar de voormalige succescoach van Real Madrid gaat na het WK aan de slag als bondscoach van Frankrijk.

Drie alternatieve pistes, eentje is géén mogelijkheid

Het logische alternatief: Didier Deschamps. De huidige bondscoach van Frankrijk is na het WK vrij én heeft nog geen nieuwe uitdaging. Perez wil hem meteen op de bank van het Estadio Santiago Bernabeu zien. 

Al is er nog een derde piste. Perez loopt héél hoog op met Mauricio Pochettino. De huidige bondscoach van de Verenigde Staten is eveneens vrij na het WK. De Argentijn was eerder al aan de slag bij onder meer Tottenham Hotspur, Chelsea FC en PSG.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 19:00 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 19:00 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21:30 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 21:30 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 22/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 22/04 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 22/04 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 23/04 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23/04 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 23/04 Villarreal Villarreal

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden TIGERMANIA TIGERMANIA over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax' Snipergoal Snipergoal over 'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land' Goro Goro over Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België" cartman_96 cartman_96 over Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet' cartman_96 cartman_96 over In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Geert DL Geert DL over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved