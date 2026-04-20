'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe coach. Het leek een zekerheid dat Jürgen Klopp komende zomer in Madrid zou landen. Dat zal echter niet gebeuren.

Na de uitschakeling in de Champions League liet Florentino Perez aan Alvaro Arbeloa weten dat hij volgend seizoen geen T1 meer zal zijn van Real Madrid. De coach mag het seizoen uitdoen, maar moet vervolgens een stap terugzetten.

Arbeloa was de voorbije jaren aan de slag bij Real Madrid Castillo en nam het roer van de A-ploeg over na het ontslag van Xabi Alonso. Al waren er weinigen overtuigd dat Arbeloa voor langere tijd in het zadel zou blijven zitten.

Grote schoonmaak

De Koninklijke werd de voorbije maanden regelmatig gelinkt aan Jürgen Klopp. Meer zelfs: Florentino Perez praatte meermaals met de Duitser én leek overtuigd dat hij de juiste man zou zijn om een grote schoonmaak te houden.

De Spaanse media weten dat Klopp de uitdaging niét zal aangaan. De voormalige coach van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC heeft dat ondertussen ook laten weten aan Perez.

Jürgen Klopp komt niét naar Real Madrid



Klopp is momenteel aan de slag bij de Red Bull-groep als 'Head of Global Soccer'. Er leken even barstjes in het huwelijk te zitten, maar Klopp is vastberaden om die rol ook de komende jaren te vervullen.