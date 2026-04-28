STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Johan Walckiers
Een 20-jarige supporter van Sint-Truidense VV heeft zich dinsdag voor de rechtbank moeten verantwoorden na een incident op Stayen. Tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo vorig jaar liep een conflict op de tribunes volledig uit de hand.

Hoewel STVV die avond met 1-0 won, werd de match overschaduwd door onrust in de tribunes. Wat begon als een woordenwisseling tussen twee groepen supporters, mondde uiteindelijk uit in een fysieke confrontatie.

Volgens het dossier kreeg een supporter een vuistslag in het gezicht en ging hij tegen de grond. De procureur nam de feiten ernstig en vorderde een werkstraf van 50 uur, aangevuld met een stadionverbod van twee jaar voor de beklaagde.

De jongeman zelf ontkent echter dat hij effectief geslagen heeft. “Ik heb niet geslagen. Er is enkel wat geduwd en getrokken", verklaarde hij voor de rechter. Die reageerde sceptisch: “U kijkt me niet recht in de ogen als u dat zegt", noteerde HBvL.

De advocaat van de STVV-fan vraagt de vrijspraak

De verdediging, onder leiding van advocaat Pieter Filipowicz, pleitte voor vrijspraak. Hij stelde dat zijn cliënt reageerde op provocaties: “Het groepje van mijn cliënt werd lastiggevallen. Er werden stickers gekleefd en zijn vriendin werd ongepast aangeraakt. Hij is verhaal gaan halen, maar heeft geen slag uitgedeeld.”

Volgens de advocaat is het dossier bovendien te eenzijdig opgebouwd. “Men baseert zich op het proces-verbaal van de spotters, maar kijkt niet naar de context. Ik vraag dat de camerabeelden bekeken worden en bij twijfel de vrijspraak volgt.”

Tot slot werd ook het verleden van de beklaagde aangehaald. Hij liep eerder al een stadionverbod op, wat volgens de verdediging tegen hem gebruikt wordt. “Zodra hij het stadion binnenstapt, zijn alle ogen op hem gericht omdat men zijn verleden kent", klonk het nog.

Meer nieuws

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

14:20
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00
Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

Sint-Truiden wil Stayen snel klaarstomen voor mogelijk Europees avontuur

09:30
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
2
De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

12:40
1
Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

13:00
Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

12:20
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

11:00
19
Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

11:50
1
Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

11:40
1
Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

11:20
Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

10:00
4
Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd"

10:30
3
Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

06:30
Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

09:00
Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

08:40
3
Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

Voormalige publiekslieveling traint in Neerpede, maar comeback bij Anderlecht komt er niet

08:00
1
Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

08:20
"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

"Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans

07:40
30
En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

En ineens hakt Ivan Leko serieuze knoop door: dit is waarom

07:00
🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

07:20
5
"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is Analyse

"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

06:00
7
Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

23:30
14
Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

22:50
10
🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

23:33
12
KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

22:00
1
Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

21:10
3
Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

22:15
Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

21:40
1
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
2
Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

21:20
1
Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

20:00
1
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
6
📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

20:40
1

Meer nieuws

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

