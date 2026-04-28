STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

Een 20-jarige supporter van Sint-Truidense VV heeft zich dinsdag voor de rechtbank moeten verantwoorden na een incident op Stayen. Tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo vorig jaar liep een conflict op de tribunes volledig uit de hand.

Hoewel STVV die avond met 1-0 won, werd de match overschaduwd door onrust in de tribunes. Wat begon als een woordenwisseling tussen twee groepen supporters, mondde uiteindelijk uit in een fysieke confrontatie.

Volgens het dossier kreeg een supporter een vuistslag in het gezicht en ging hij tegen de grond. De procureur nam de feiten ernstig en vorderde een werkstraf van 50 uur, aangevuld met een stadionverbod van twee jaar voor de beklaagde.

De jongeman zelf ontkent echter dat hij effectief geslagen heeft. “Ik heb niet geslagen. Er is enkel wat geduwd en getrokken", verklaarde hij voor de rechter. Die reageerde sceptisch: “U kijkt me niet recht in de ogen als u dat zegt", noteerde HBvL.

De advocaat van de STVV-fan vraagt de vrijspraak

De verdediging, onder leiding van advocaat Pieter Filipowicz, pleitte voor vrijspraak. Hij stelde dat zijn cliënt reageerde op provocaties: “Het groepje van mijn cliënt werd lastiggevallen. Er werden stickers gekleefd en zijn vriendin werd ongepast aangeraakt. Hij is verhaal gaan halen, maar heeft geen slag uitgedeeld.”

Volgens de advocaat is het dossier bovendien te eenzijdig opgebouwd. “Men baseert zich op het proces-verbaal van de spotters, maar kijkt niet naar de context. Ik vraag dat de camerabeelden bekeken worden en bij twijfel de vrijspraak volgt.”





Tot slot werd ook het verleden van de beklaagde aangehaald. Hij liep eerder al een stadionverbod op, wat volgens de verdediging tegen hem gebruikt wordt. “Zodra hij het stadion binnenstapt, zijn alle ogen op hem gericht omdat men zijn verleden kent", klonk het nog.