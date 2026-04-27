📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

Jack Grealish heeft in Engeland opnieuw voor ophef gezorgd. De 30-jarige spelmaker, die door Manchester City wordt uitgeleend aan Everton FC, werd volgens Britse media slapend aangetroffen in een rooftopbar na een avond stevig drinken.

De feiten speelden zich zaterdag af in Manchester, waar Grealish rond 16u30 opdook in een populaire rooftopbar. Nog geen uur later zou hij in slaap zijn gevallen op zijn stoel, terwijl er verschillende drankjes voor hem stonden.

Ooggetuigen spreken van een opvallend tafereel. “Zijn vrienden probeerden hem nog wakker te maken, maar zonder succes", klonk het. De beelden zouden tonen hoe de Engelse international onderuitgezakt zat en duidelijk uitgeput was.

Jack Grealish dronk zich laveloos zat in een bar

De middenvelder kampt nochtans met sportieve zorgen. Sinds januari is hij out met een hardnekkige voetblessure en zijn seizoen lijkt voorbij. Ook een mogelijke selectie voor het nationale team van Engeland voor het WK lijkt daardoor in het gedrang te komen.

Op het veld kende Grealish dit seizoen bij Everton een wisselvallige periode. In 20 competitiewedstrijden kwam hij tot 2 goals en 6 assists, maar zijn blessure gooide roet in het eten. Begin maart liet hij nog weten hard te werken aan zijn comeback.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Grealish in het Britse nieuws komt door extra-sportieve feiten. Eerdere incidenten rond rijden onder invloed en verkeersproblemen zorgden al vaker voor controverse rond de Engelse sterspeler.



