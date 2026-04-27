Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Vincent Kompany zal dinsdag verplicht vanuit de tribune moeten toekijken tijdens Bayern-PSG. Dit is hoe zijn schorsing er in de praktijk precies zal uitzien.

De Belgische coach heeft in de Champions League zijn limiet van drie gele kaarten bereikt. Daardoor zal hij dinsdagavond verplicht in de tribune moeten plaatsnemen. Zijn derde gele kaart kreeg hij na te fel protest tegen de scheidsrechter, na de 2-3 van Kylian Mbappé in de 42e minuut van de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League op 16 april. Kompany reageerde furieus omdat Josip Stanisic in de fase daarvoor stevig was geraakt door Antonio Rüdiger.

Voor de wedstrijd van dinsdag mag Vincent Kompany uiteraard gewoon met de spelersbus naar het stadion reizen. Maar vanaf het moment dat de bus geparkeerd is, moet hij zich volgens Bild afscheiden van de groep.

Hij mag dus niet in de kleedkamer komen. Interviews geven mag wel, zolang hij maar geen contact heeft met de ploeg. Hij wordt dus volledig geïsoleerd van de rest.

Geen communicatie via telefoon

Om de wedstrijd te volgen, zal hij plaatsnemen in een privéloge. Daar zal hij vergezeld worden door een medewerker van de UEFA, die erop toeziet dat de schorsing correct wordt nageleefd. Telefonisch contact is daarbij niet toegestaan.

Lees ook... Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken›

Vincent Kompany zal dus volledig op zijn assistenten moeten vertrouwen. Dat zal hem ongetwijfeld frustreren, want hij staat normaal graag dicht bij zijn ploeg om bij te sturen, ook al heeft hij alle vertrouwen in zijn staf.