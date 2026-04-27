'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

De geruchtenmolen op de transfermarkt draait op volle toeren. En het zijn niet alleen de grote ploegen uit de Jupiler Pro League die de nodige centen willen uitgeven. Ook Westerlo heeft een mooi target op het oog.

Interesse voor Dobre

Volgens de Roemeense krant GSP.RO hebben verschillende clubs uit de Belgische en Nederlandse competitie afgelopen weekend scouts gestuurd naar de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Daar zouden ze Alexandru Dobre bekeken hebben. De rechtsbuiten van 27 jaar oud geniet de nodige internationale interesse. Vooral FC Utrecht zou al met hem in verband gebracht zijn.

Dobre ligt nog tot 2027 onder contract bij zijn huidige ploeg FC Rapid 1923. Volgens Transfermarkt heeft hij op dit moment een marktwaarde van maar liefst 3,20 miljoen euro.

Westerlo scout Alex Dobre

Een stevig prijskaartje dus. Volgens de Roemeense krant is het Westerlo dat uit ons land geïnteresseerd is in Dobre. Voorlopig blijft het echter wel bij scouten.



Dobre is Roemeens international en Westerlo zou over de speler goede referenties gekregen hebben, waarna men besliste om de speler live aan het werk te willen zien. Wordt misschien wel vervolgd.