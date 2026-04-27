Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent ging in eigen huis met de billen bloot tegen Club Brugge: 0-2. Hoewel, met de billen bloot is misschien de verkeerde uitdrukking. De Buffalo's worden in deze play-offs zeker niet weggespeeld, maar het mangelt aan efficiëntie. Groeipijnen, beseft coach Rik De Mil.

Als we puur naar de cijfers kijken, dan zijn het nog geen geweldige play-offs geweest voor KAA Gent. Drie gelijke spelen, twee nederlagen, amper twee gemaakte doelpunten en zes tegendoelpunten: geen perfect rapport.

Toch ziet Rik De Mil dat zijn team stappen in de goede richting aan het zetten is. En daar willen ze op verder bouwen: "We kwamen van de zevende-achtste plaats, met moeite om play-off 1 te halen. Dat was al een eerste stijgende lijn."

"En niemand is vergeten hoe het vorig jaar is verlopen, met play-offs waarin we niets te zeggen hadden. Dit Club Brugge is drie keer zo goed als in de competitie. We zetten ook hoog druk op de tegenstanders, alleen zien we het niet in de punten."

"3 op 15 is niet veel als je alleen daar naar kijkt. We moeten meer klinisch worden en tegen ploegen als Union SG en Club Brugge zijn we nog niet op dat niveau. Organisatie, werkkracht, de momentjes grijpen, … Tegen STVV, Anderlecht en Mechelen hadden we wél kansen."

"We spelen de Champions' Play-offs voor een Europees ticket, maar dit soort wedstrijden hebben we ook nodig om te verbeteren. Iedere week flagrant onderuit gaan is niets leren, op deze manier zijn we ons aan het verbeteren. Als we vooruit willen gaan, moeten we dit soort wedstrijden spelen."

"We willen met dit soort ploegen wedijveren op termijn, te weten komen waar we moeten versterken om met deze ploeg vooruit te gaan. We hebben nog werk en daar ben ik mij ook bewust van. Het enige negatieve van de play-offs is dat we uit de momenten die we hadden de punten niet pakken."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

22:30
4
16:20
1
09:30
21:00
09:00
18:00
08:40
1
08:00
5
17:15
08:20
3
07:20
07:40
15:26
07:00
06:30
22:40
2
22:15
7
23:00
21:30
19
21:40
2
22:00
20:53
10
20:31
20:10
33
21:09
21:20
20:00
19
20:30
1
19:05
19:30
2
17:55
19:00
2
18:30
17:30
17:04
1
17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

TheRolle TheRolle over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen JaKu JaKu over Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst André Coenen André Coenen over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert Erwin Wille Erwin Wille over Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken" Soloria Soloria over 🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel Shake spier Shake spier over 🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte Pierrebourgeois Pierrebourgeois over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved