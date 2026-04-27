Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

KAA Gent ging in eigen huis met de billen bloot tegen Club Brugge: 0-2. Hoewel, met de billen bloot is misschien de verkeerde uitdrukking. De Buffalo's worden in deze play-offs zeker niet weggespeeld, maar het mangelt aan efficiëntie. Groeipijnen, beseft coach Rik De Mil.

Als we puur naar de cijfers kijken, dan zijn het nog geen geweldige play-offs geweest voor KAA Gent. Drie gelijke spelen, twee nederlagen, amper twee gemaakte doelpunten en zes tegendoelpunten: geen perfect rapport.

Toch ziet Rik De Mil dat zijn team stappen in de goede richting aan het zetten is. En daar willen ze op verder bouwen: "We kwamen van de zevende-achtste plaats, met moeite om play-off 1 te halen. Dat was al een eerste stijgende lijn."

De stijgende lijn van KAA Gent

"En niemand is vergeten hoe het vorig jaar is verlopen, met play-offs waarin we niets te zeggen hadden. Dit Club Brugge is drie keer zo goed als in de competitie. We zetten ook hoog druk op de tegenstanders, alleen zien we het niet in de punten."

"3 op 15 is niet veel als je alleen daar naar kijkt. We moeten meer klinisch worden en tegen ploegen als Union SG en Club Brugge zijn we nog niet op dat niveau. Organisatie, werkkracht, de momentjes grijpen, … Tegen STVV, Anderlecht en Mechelen hadden we wél kansen."

Doelstelling van KAA Gent is en blijft een Europees ticket

"We spelen de Champions' Play-offs voor een Europees ticket, maar dit soort wedstrijden hebben we ook nodig om te verbeteren. Iedere week flagrant onderuit gaan is niets leren, op deze manier zijn we ons aan het verbeteren. Als we vooruit willen gaan, moeten we dit soort wedstrijden spelen."



"We willen met dit soort ploegen wedijveren op termijn, te weten komen waar we moeten versterken om met deze ploeg vooruit te gaan. We hebben nog werk en daar ben ik mij ook bewust van. Het enige negatieve van de play-offs is dat we uit de momenten die we hadden de punten niet pakken."