Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Antwerp won zaterdagavond op het veld van Westerlo. Vincent Janssen was goed voor twee doelpunten en twee assists.

De wedstrijd in Het Kuipje tussen Westerlo en Antwerp nam al vroeg een wending. Na amper zeven minuten spelen moest Westerlo met tien verder na een rode kaart voor Emin Bayram.

Vincent Janssen glipte vroeg in de wedstrijd weg waardoor Bayram al snel aan de noodrem trok. Scheidsrechter Nicolas Laforge gaf in eerste instantie een gele kaart, maar na een interventie door de VAR en een blik op het scherm haalde Laforge toch een rood karton uit zijn zak.

Bij Westerlo waren ze niet te spreken over de rode kaart, maar voor Janssen was het meteen duidelijk: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was, want hij trok mij echt naar beneden terwijl ik was doorgebroken. Voor mij was het 100% een rode kaart", klonk het bij de Nederlander na de wedstrijd bij Sporza.

Janssen smeerde Bayram een rode kaart aan en was nadien goed voor twee doelpunten en twee assists. De spits van Antwerp kroonde zich daarmee tot man van de wedstrijd.

"Het was een productieve avond voor mij en dat is altijd fijn", sprak Janssen. "Alles viel goed voor ons, al snel met 11 tegen 10, en we speelden het goed uit". Dankzij de winst tegen Westerlo staat Antwerp nu derde in de Europe Play-offs, op drie punten van leider Genk.

