Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Eind dit seizoen is Yari Verschaeren einde contract bij RSC Anderlecht. De verwachtingen die er de voorbije jaren waren kon hij helemaal niet inlossen. Toch hoopt hij op een vertrek door de grote poort, met een bekerzege op zak.

Geen buitenlandse transfer voor Verschaeren

In 2018 debuteerde Yari Verschaeren in het eerste elftal op bezoek bij STVV. De verwachtingen waren gigantisch groot, maar die kon de speler de voorbije jaren niet inlossen.

De voorbije maanden kreeg Verschaeren minder en minder kansen, omdat duidelijk was dat hij volgend seizoen niet meer bij Anderlecht zou spelen. Door de blessures van De Cat en Stroeykens zal Taravel wellicht niet anders kunnen dan Verschaeren laten spelen.

In die acht jaar was er hier en daar wel wat belangstelling uit het buitenland voor Verschaeren, maar heel erg concreet werd het nooit, op de vijf miljoen euro die Trabzonspor vorige zomer wou op tafel leggen. Maar dat was niet wat de speler zelf wou.

“Een nummer 10 zoals Yari moet week in, week uit in de ploeg staan om beter te worden. Hij zit in de prime van zijn carrière. Dat is bij Anderlecht toch niet gelukt”, aldus clublegende Olivier Deschacht in Het Nieuwsblad.

De ontbrekende factor voor Verschaeren

“De twijfel die gegroeid is rond Verschaeren vreet aan hem. Dus ja, hij had verder gestaan in zijn ontwikkelingsproces als hij vroeger was vertrokken bij Anderlecht.” Alleen was de interesse uit het buitenland er echter nooit...



Deschacht hoopt dat Verschaeren nog belangrijk zal zijn de komende wedstrijden. “Dan moet hij nog één keer de knop omdraaien. In zijn attitude is hij nu al te veel bezig met volgend seizoen: niet geblesseerd raken, niet 100 procent met zijn hoofd erbij.…”, besluit Deschacht.