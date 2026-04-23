KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee

Lucca Brughmans heeft dit seizoen in de Europe Play-offs zijn grote debuut gemaakt bij de eerste ploeg van Genk. Gaan we de komende jaren nog veel van hem horen? Dat lijkt er wel op. En hij is uiteraard niet lang niet de eerste in het rijtje.

Lucca Brughmans maakte zijn debuut in de Europe Play-offs voor KRC Genk en is op die manier de laatste in een lange rij van doelmannen voor de Limburgers die op jonge leeftijd zijn debuut maakt in de CEGEKA-Arena van Genk.

Brughmans profiteerde van een paar dure foutjes én een blessure van Lawal om de nieuwe nummer 1 te worden bij de Limburgers. Daardoor kreeg hij ook meteen zijn kans in de Europe Play-offs in de zoektocht naar een Europees ticket.

Lucca Brughmans maakt meteen indruk bij KRC Genk

Ook nu Lawal opnieuw fit is, mag Brughmans gewoon blijven staan. Ondertussen heeft hij al vier wedstrijden achter de rug bij KRC Genk. Daarin kon hij één clean sheet verwerven en incasseerde hij drie doelpunten.

Hij speelt zeker geen slechte wedstrijden en de Belgische jeugdinternational maakt ook bij de U17 en de U18 onder meer indruk bij de Rode Duivels. Daarmee lijkt hij ook voor de nationale ploeg stilaan een wissel op de toekomst.

KRC Genk: van Gaspercic over Courtois tot Brughmans

Met zijn 17 jaar is de doelman van Racing Genk al een tijdje een naam die rondzingt in Limburg. Genk is dan ook een club met een enorme traditie in het opleiden van keepers, met Thibaut Courtois natuurlijk als het mogelijk meest bekende voorbeeld van allemaal.





Maar Courtois is ook lang niet de eerste, enige of laatste. Het begon meer dan dertig jaar geleden al, toen ene Ronny Gaspercic op 19-jarige leeftijd in het seizoen 1988-1989 zijn debuut wist te maken voor de Limburgers.

Hij was de eerste, maar natuurlijk lang niet de laatste. Dat heeft ook KRC Genk gedeeld via de sociale media. Kent u bijvoorbeeld Sem Franssen nog? Die maakte in het seizoen 2004-2005 zijn debuut op 20-jarige leeftijd.

Daarna volgde een rijtje met onder meer Sinan Bolat, Logan Bailly en Thibaut Courtois. Courtois was er wel héél snel bij: hij speelde op zestienjarige al voor het eerst bij de A-kern van KRC Genk, nog vroeger dan Brughmans dus.

Het lange lijstje gaat gewoon onverminderd verder

Nordin Jackers is ook een van de goalies die ooit bij Genk begon. Hij speelt momenteel als eerste doelman van Club Brugge door de blessure van Simon Mignolet en kan daardoor een mogelijke nieuwe stap zetten in zijn carrière.

Er zijn de laatste jaren overigens nog vele jonkies bijgekomen. Ook namen als Maarten Vandevoordt en Mike Penders hebben op die manier het goede voorbeeld gegeven aan Lucca Brughmans, waar we de komende jaren nog veel mogen van verwachten.

Genk deelde er wat over op de sociale media en ook de Pro League deed dat naar aanleiding van het debuut van Brughmans enkele weken geleden. Want ze zijn terecht trots op de jonge doelman, die voor een mooie carrière staat.