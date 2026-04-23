Aernout Van Lindt
KRC Genk klopt zich op de borst met enorme traditie ... en ook de Pro League gaat erin mee
Lucca Brughmans heeft dit seizoen in de Europe Play-offs zijn grote debuut gemaakt bij de eerste ploeg van Genk. Gaan we de komende jaren nog veel van hem horen? Dat lijkt er wel op. En hij is uiteraard niet lang niet de eerste in het rijtje.

Lucca Brughmans maakte zijn debuut in de Europe Play-offs voor KRC Genk en is op die manier de laatste in een lange rij van doelmannen voor de Limburgers die op jonge leeftijd zijn debuut maakt in de CEGEKA-Arena van Genk.

Brughmans profiteerde van een paar dure foutjes én een blessure van Lawal om de nieuwe nummer 1 te worden bij de Limburgers. Daardoor kreeg hij ook meteen zijn kans in de Europe Play-offs in de zoektocht naar een Europees ticket.

Lucca Brughmans maakt meteen indruk bij KRC Genk

Ook nu Lawal opnieuw fit is, mag Brughmans gewoon blijven staan. Ondertussen heeft hij al vier wedstrijden achter de rug bij KRC Genk. Daarin kon hij één clean sheet verwerven en incasseerde hij drie doelpunten.

Hij speelt zeker geen slechte wedstrijden en de Belgische jeugdinternational maakt ook bij de U17 en de U18 onder meer indruk bij de Rode Duivels. Daarmee lijkt hij ook voor de nationale ploeg stilaan een wissel op de toekomst.

KRC Genk: van Gaspercic over Courtois tot Brughmans

Met zijn 17 jaar is de doelman van Racing Genk al een tijdje een naam die rondzingt in Limburg. Genk is dan ook een club met een enorme traditie in het opleiden van keepers, met Thibaut Courtois natuurlijk als het mogelijk meest bekende voorbeeld van allemaal.

Maar Courtois is ook lang niet de eerste, enige of laatste. Het begon meer dan dertig jaar geleden al, toen ene Ronny Gaspercic op 19-jarige leeftijd in het seizoen 1988-1989 zijn debuut wist te maken voor de Limburgers.

Hij was de eerste, maar natuurlijk lang niet de laatste. Dat heeft ook KRC Genk gedeeld via de sociale media. Kent u bijvoorbeeld Sem Franssen nog? Die maakte in het seizoen 2004-2005 zijn debuut op 20-jarige leeftijd.

Daarna volgde een rijtje met onder meer Sinan Bolat, Logan Bailly en Thibaut Courtois. Courtois was er wel héél snel bij: hij speelde op zestienjarige al voor het eerst bij de A-kern van KRC Genk, nog vroeger dan Brughmans dus.

Het lange lijstje gaat gewoon onverminderd verder

Nordin Jackers is ook een van de goalies die ooit bij Genk begon. Hij speelt momenteel als eerste doelman van Club Brugge door de blessure van Simon Mignolet en kan daardoor een mogelijke nieuwe stap zetten in zijn carrière. 

Er zijn de laatste jaren overigens nog vele jonkies bijgekomen. Ook namen als Maarten Vandevoordt en Mike Penders hebben op die manier het goede voorbeeld gegeven aan Lucca Brughmans, waar we de komende jaren nog veel mogen van verwachten.

Genk deelde er wat over op de sociale media en ook de Pro League deed dat naar aanleiding van het debuut van Brughmans enkele weken geleden. Want ze zijn terecht trots op de jonge doelman, die voor een mooie carrière staat.

De kansen van de Duivels op het WK en het dossier rond Lukaku: Jan Vertonghen spreekt zich uit

"Doet meer pijn dan ik kan uitleggen": Lamine Yamal doorbreekt stilte na zware blessure bij Barcelona

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

🎥 Jan Vertonghen langer aan boord bij de Belgische voetbalbond én denkt aan WK met Rode Duivels

Opnieuw brute pech: Dender ziet twee basispionnen langdurig uitvallen

Aanduidingen bekendgemaakt: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

"Geen eerlijke kans meer gekregen": deze kapitein uit de Challenger Pro League neemt noodgedwongen afscheid

'Franse miljoenen op komst: topclub uit Ligue 1 richt pijlen op smaakmaker uit de JPL'

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden

Vrees wordt werkelijkheid: FC Barcelona bevestigt zeer slecht nieuws over Lamine Yamal

Na Verwilghen en Frutos neemt RAAL nu ook afscheid van deze belangrijke pion

Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark Analyse

De spanning stijgt: Beerschot stuurt een stevige waarschuwing naar Patro Eisden

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Verdediger Gustav Mortensen ziet groot probleem bij Standard

Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale?

"Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot

KV Mechelen staat voor lastig dossier rond middenvelder: Nederlandse clubs liggen op de loer

Een opportuniteit voor Antwerp, een probleem voor Standard: waarom The Great Old kan toeslaan

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk

Beerschot pikt schorsing van Mo Messoudi niet en onderneemt verdere stappen

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

