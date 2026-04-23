Maakte dit het verschil voor Westerlo tegen OHL? Andreas Jungdal legt uit

KVC Westerlo blijft bovenin meedraaien in de Europe Play-offs. De Kemphanen komen dankzij hun zege tegen OHL (0-2) op gelijke hoogte met KRC Genk. Doelman Andreas Jungdal zag wel dat dat de nodige voeten in de aarde had. Vooral in de eerste helft.

Westerlo en OHL hielden elkaar voor rust in evenwicht. Dat hadden de bezoekers grotendeels te danken aan hun doelman. Andreas Jungdal hield een dominant OHL van de openingstreffer op pogingen van Vlietinck en Teklab.

Issame Charaï en co toonden na de pauze een ander gelaat. Topschutter Nacho Ferri zorgde voor de beslissing met twee doelpunten. De Spanjaard trok raak in minuten 62 en 67 en gooide de wedstrijd zo op korte tijd helemaal op slot.

Een goede mentaliteit bij Westerlo

Westerlo boekt zo een nieuwe driepunter en zit aan 9 op 12. Al had het tegen Leuven anders kunnen lopen, beseft ook doelman Andreas Jungdal. "De 1e helft was moeilijk voor ons", werd hij achteraf geciteerd bij Sporza. Bij de rust stuurden de Kemphanen bij. Dat maakte misschien wel het verschil.

"We kwamen niet in ons ritme. In de rust hebben we dan over wat dingen gesproken en in de 2e helft ging het veel beter", vertelt Jungdal. "We scoorden 2 goede doelpunten en hadden ook nog wat kansen. Iedereen toonde mentaliteit, dus complimenten aan het hele team."



Met hun huidige vorm en klassering mogen de Kemphanen misschien wel dromen van Europees voetbal. KRC Genk lijkt momenteel de grootste concurrent daarvoor. Op de volgende speeldag ontvangt Westerlo Antwerp. Genk speelt thuis tegen Standard.