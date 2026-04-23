Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict
FC Barcelona won woensdagavond wel van Celta de Vigo, maar bleef vooral achter met grote zorgen rond Lamine Yamal. De jonge sterspeler viel uit na zijn strafschop en zou een zware blessure hebben opgelopen.

Woensdagavond liep alles fout voor Lamine Yamal. FC Barcelona nam het op tegen Celta de Vigo en had het moeilijk. Een penaltydoelpunt van het 18-jarige wonderkind maakte het verschil in de krappe overwinning.

Zo'n 20 minuten voor dat doelpunt moest Barça al een ferme domper slikken: João Cancelo werd noodgedwongen vervangen met een blessure. Na de goal ging het van kwaad naar erger.

Vrees rond Lamine Yamal lijkt bevestigd na pijnlijke avond bij Barça

Yamal ging meteen neer nadat hij de elfmeter wist om te zetten. Hij greep naar zijn hamstring en al snel werd duidelijk dat het om een heel serieuze blessure zou gaan. De Spanjaard werd vervangen en plots was de overwinning iets minder belangrijk.

De vrees voor een stevige blessure lijkt nu ook werkelijkheid te worden. Mundo Deportivo schrijft namelijk dat Yamal zijn hamstring heeft gescheurd. Alles wijst erop dat hij de rest van het seizoen mist én het een race tegen de klok wordt om fit te geraken voor het WK. Als hij dan toch mee kan naar Noord-Amerika zal het zonder wedstrijdritme zijn.

Lees ook... Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers
Zijn blessure doet overigens ook bijzonder hard denken aan die van Kevin De Bruyne. In oktober vorig jaar scheurde ook hij zijn hamstring bij het nemen van een strafschop. Hij was vier maanden out.

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
2
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

10:00
6
Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
4
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
1
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
11
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
1
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
7
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
11
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
3
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
2
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
1
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
5
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
9
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
3
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

17:15
9
Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

17:40
OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

17:30
5
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20

Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 2-3 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 2-1 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 0-1 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 19:00 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 21:30 Villarreal Villarreal

