Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

FC Barcelona won woensdagavond wel van Celta de Vigo, maar bleef vooral achter met grote zorgen rond Lamine Yamal. De jonge sterspeler viel uit na zijn strafschop en zou een zware blessure hebben opgelopen.

Woensdagavond liep alles fout voor Lamine Yamal. FC Barcelona nam het op tegen Celta de Vigo en had het moeilijk. Een penaltydoelpunt van het 18-jarige wonderkind maakte het verschil in de krappe overwinning.

Zo'n 20 minuten voor dat doelpunt moest Barça al een ferme domper slikken: João Cancelo werd noodgedwongen vervangen met een blessure. Na de goal ging het van kwaad naar erger.

Vrees rond Lamine Yamal lijkt bevestigd na pijnlijke avond bij Barça

Yamal ging meteen neer nadat hij de elfmeter wist om te zetten. Hij greep naar zijn hamstring en al snel werd duidelijk dat het om een heel serieuze blessure zou gaan. De Spanjaard werd vervangen en plots was de overwinning iets minder belangrijk.

De vrees voor een stevige blessure lijkt nu ook werkelijkheid te worden. Mundo Deportivo schrijft namelijk dat Yamal zijn hamstring heeft gescheurd. Alles wijst erop dat hij de rest van het seizoen mist én het een race tegen de klok wordt om fit te geraken voor het WK. Als hij dan toch mee kan naar Noord-Amerika zal het zonder wedstrijdritme zijn.

Zijn blessure doet overigens ook bijzonder hard denken aan die van Kevin De Bruyne. In oktober vorig jaar scheurde ook hij zijn hamstring bij het nemen van een strafschop. Hij was vier maanden out.