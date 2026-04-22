Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe doelman. Al heeft blauw-zwart een ruwe diamant in de eigen rangen zitten. Argus Vanden Driessche steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

Simon Mignolet stopt op het einde van het seizoen met profvoetbal. Club Brugge is op zoek naar een doelman die de concurrentie moet aangaan met Nordin Jackers.

Koen Casteels en Jari De Busser draaien al eventjes rondjes op de geruchtenmolen. Ook Ersin Destanoglu wordt (opnieuw) van héél dichtbij gevolgd door blauw-zwart.

Ruwe diamant in eigen rangen

Al heeft Club Brugge evenwel een ruwe diamant in de eigen rangen lopen. Met Argus Vanden Driessche loopt er een 18-jarige doelman in het Belfius Basecamp rond die de nodige ambitie heeft.

"Het is mijn ambitie om eerste doelman van Club Brugge te worden", aldus Vanden Driessche in Het Nieuwsblad. "Wanneer? Het is moeilijk om daar een termijn op te plakken. Het moet geen vijf jaar meer duren. Maar er is een plan uitgestippeld."

Mignolet speelt alvast een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. "Ik praat heel veel met hem. Mignolet heeft me tips over hoe ik me moet profileren en gedragen, maar we bespreken ook wedstrijdfases. Ik kan met al mijn vragen bij hem terecht."