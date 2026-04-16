Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Ersin Destanoglu was enkele seizoenen geleden geen spek naar blauw-zwarte bek, maar de 25-jarige Turk komt plots in het vizier.

Club Brugge deed de voorbije jaren al enkele pogingen om Ersin Destanoglu naar West-Vlaanderen te halen. Besiktas JK blokte die interesse keer op keer af door een transfersom van meer dan tien miljoen euro te vragen.

Al ligt het dossier opnieuw héél hoog op het bureel van Dévy Rigaux. Destanoglu beschikt over een aflopend contract. Besiktas wil de doelman verlengen, maar de 25-jarige Turk houdt het been stijf.

Van te duur naar dé opportuniteit

En daar heeft de doelman zijn redenen voor. Op jonge leeftijd was Destanoglu de titularis van Kara Kartallar. Besiktas strafte zijn geflirt met enkele buitenlandse clubs - waaronder dus Club Brugge - af door hem vorig seizoen op de bank te zetten.

Dit seizoen was Destanoglu opnieuw de nummer één tussen de palen van Besiktas. Al lijkt de Turkse topclub nu de gevolgen te dragen van voorgenoemde beslissingen. 

Vervanger van Simon Mignolet


Voor Club Brugge komt de opportuniteit op een ideaal moment. Simon Mignolet stopt na dit seizoen met voetballen. Voor de volledigheid: ook Koen Casteels en Jari De Busser worden in verband gebracht met blauw-zwart.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Besiktas
Ersin Destanoğlu

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 30
Fenerbahçe Fenerbahçe 17/04 Rizespor Rizespor
Antalyaspor Antalyaspor 17/04 Konyaspor Konyaspor
Kocaelispor Kocaelispor 18/04 Göztepe Göztepe
Kasimpasa Kasimpasa 19/04 Alanyaspor Alanyaspor
Samsunspor Samsunspor 19/04 Besiktas Besiktas
Genclerbirligi Genclerbirligi 19/04 Galatasaray Galatasaray
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 19/04 Eyüpspor Eyüpspor
Trabzonspor Trabzonspor 19/04 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 20/04 Kayserispor Kayserispor

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand? M.Suarez M.Suarez over Mag hij gratis weg of niet? Italiaanse media scheppen duidelijkheid en zijn unaniem over transfer van Lukaku FCB vo altijd FCB vo altijd over Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen' Andreas2962 Andreas2962 over 'Barcelona richt pijlen op dure vogel die ook héél hoog op de verlanglijst van Liverpool staat' Real09 Real09 over Florentino Perez houdt grote schoonmaak na twee seizoenen zonder prijs voor Real Madrid: 'Deze pion weet al dat het einde verhaal is, héél grote namen zullen volgen' rinus michels rinus michels over Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger Don Bozhinov Don Bozhinov over Hans Vanaken zet de boel op scherp vlak voor cruciale wedstrijd tegen Union SG met enkele rake uitspraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved