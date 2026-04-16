'Hij was enkele seizoenen geleden te duur voor Club Brugge, maar deze Turkse doelman is nu dé prioriteit'

Club Brugge schakelt een versnelling hoger in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Ersin Destanoglu was enkele seizoenen geleden geen spek naar blauw-zwarte bek, maar de 25-jarige Turk komt plots in het vizier.

Club Brugge deed de voorbije jaren al enkele pogingen om Ersin Destanoglu naar West-Vlaanderen te halen. Besiktas JK blokte die interesse keer op keer af door een transfersom van meer dan tien miljoen euro te vragen.

Al ligt het dossier opnieuw héél hoog op het bureel van Dévy Rigaux. Destanoglu beschikt over een aflopend contract. Besiktas wil de doelman verlengen, maar de 25-jarige Turk houdt het been stijf.

Van te duur naar dé opportuniteit

En daar heeft de doelman zijn redenen voor. Op jonge leeftijd was Destanoglu de titularis van Kara Kartallar. Besiktas strafte zijn geflirt met enkele buitenlandse clubs - waaronder dus Club Brugge - af door hem vorig seizoen op de bank te zetten.

Dit seizoen was Destanoglu opnieuw de nummer één tussen de palen van Besiktas. Al lijkt de Turkse topclub nu de gevolgen te dragen van voorgenoemde beslissingen.

Vervanger van Simon Mignolet



Voor Club Brugge komt de opportuniteit op een ideaal moment. Simon Mignolet stopt na dit seizoen met voetballen. Voor de volledigheid: ook Koen Casteels en Jari De Busser worden in verband gebracht met blauw-zwart.