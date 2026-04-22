Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

Manuel Gonzalez
RSC Anderlecht trekt morgen naar Stayen voor een zespuntenwedstrijd tegen STVV. Maar wie gaat Jérémy Taravel tussen de lijnen zetten voor de cruciale wedstrijd met het oog op de derde plaats?

RSC Anderlecht kan zich op Stayen helemaal opnieuw in de strijd om de derde plaats knokken. Meer zelfs: bij winst springt paars-wit ook over STVV naar de derde plaats.

Maar ook De Kanaries zijn gemotiveerd. Limburgse winst zorgt ervoor dat de kloof tussen STVV en Anderlecht vijf punten kan worden. 

Voor welke elf namen gaat Jérémy Taravel kiezen bij RSC Anderlecht?

Al heeft Jérémy Taravel zorgen. Wie gaat de Fransman in de basis droppen? De paars-witte lappenmand ligt ondertussen nog maar eens overvol.

Afgelopen weekend kwam Yari Verschaeren Mario Stroeykens bezorgen. Laat Taravel hem starten? Of kiest hij voor een pion die komende zomer niét gratis het Lotto Park zal verlaten?

Yari Verschaeren gaat voluit op elke training. Hij is vastberaden om RSC Anderlecht op een mooie manier te verlaten

"Het klopt dat het contract van Verschaeren afloopt", haalt Taravel de schouders op. "Maar dat zou je niet zeggen als je hem bezig ziet. Hij gaat voluit op elke training. Yari is vastberaden om de club op een mooie manier te verlaten."

En wat met Marco Kana? Taravel haalde de verdediger al bij de rust naar de kant. Het moet dan ook gezegd: de eerste helft van het jeugdproduct was allesbehalve goed én hij had boter op het hoofd bij de Mechelse openingstreffer.

Krijgt Marco Kana meteen een nieuwe kans?

"Ik heb meteen met Marco gesproken", aldus Taravel. "Op het veld zelfs al. Ik heb mijn mening gegeven en hij heeft zijn mening gegeven. De bladzijde is omgeslagen."

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/04).

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

