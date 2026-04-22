Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

Adriano Bertaccini was één van de grote zomertransfers in ons land. Maar na 25 wedstrijden telt de Italiaanse Belg slechts vijf goals voor RSC Anderlecht.

Moeilijk seizoen voor Adriano Bertaccini

De voorbije matchen scoorde Adriano Bertaccini twee keer. Dat deed hij tegen KAA Gent en KV Mechelen als invaller. Iets wat hem zeker deugd gedaan heeft, gezien het moeilijke seizoen.

“Hij is iemand die altijd hongerig blijft naar goals, een echt winnaarstype. Dat is hij ook in dit moeilijkere seizoen niet kwijtgeraakt”, aldus Luc Nilis in Het Belang van Limburg.

Al hadden ze bij Anderlecht veel meer van hem verwacht. “Ze hebben misschien te hard gerekend op één speler die het verschil zou maken. Maar een spits is altijd afhankelijk van het team.”

De schuld van de speler is het volgens Nilis al zeker niet. “Je kan Bertaccini dit seizoen eigenlijk weinig verwijten. Bij STVV speelde hij in een systeem dat perfect bij hem paste. Bij Anderlecht is dat minder het geval.”

Beter bij STVV gebleven?

De analist is dan ook overtuigd dat paarswit geen optimale analyse maakte van het profiel van Bertaccini. “Dus je kan het niet alleen op hem steken dat hij dit seizoen minder scoort.”



Achteraf is het gemakkelijk spreken, maar misschien was het wel beter dat Bertaccini bij STVV gebleven was. En dan stond hij in de rangschikking nu zelfs een plekje hoger dan zijn nieuwe club RSC Anderlecht...

In ieder geval ziet het er niet goed uit voor de toekomst van Bertaccini. Het zou best kunnen dat hij deze zomer een definitieve transfer moet maken, of als dat uitblijft dat er een uitleenbeurt zal volgen voor de spits.