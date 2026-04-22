Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

RSC Anderlecht heeft tot op heden nog geen topwedstrijden gespeeld in de Champions' Play-offs. Toch staan ze met 6 op 9 te blinken in de stand. Als het gaat over de resultaten, dan doen ze het dus heel erg goed.

"6 op 9 voor Anderlecht, dat is de beste start in de play-offs sinds 2017. Toen werden ze kampioen onder René Weiler. Zo’n vaart gaat het nu niet lopen", aldus Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt zeer duidelijk.

Wie elke week met vuur speelt, zal zich wel eens verbranden

"Ze zijn met 6 punten ook royaal bedeeld voor het belabberde niveau dat het heeft gehaald in die wedstrijden, ook zaterdag in Mechelen was het een uur echt niet om aan te zien. Mechelen en Gent lieten het na de kansen af te maken en de invallers van Anderlecht grijpen wél hun kansen."

"Dat heet efficiëntie. Op deze manier zit er wel wat in voor Anderlecht. Deze week spelen ze tegen STVV en kunnen ze de derde plaats pakken. Maar goed, dan gaat het niveau wel omhoog moeten. Wie elke week met vuur speelt, die zal zich op een bepaald moment wel eens verbranden."

Resultaten heilig voor RSC Anderlecht of niet?

Ook Hein Vanhaezebrouck had in Een-Tweetje wel wat te zeggen over de zaak: "Ze zijn de tweede beste ploeg in de play-offs, ze pakken evenveel punten als Club Brugge; Wat dat betreft zitten ze op koers. Maar toon aan een buitenlander de drie eerste helften van Anderlecht in deze play-offs en ze gaan denken dat het de playdowns zijn."

"Ze zijn compleet weggespeeld op Club Brugge, thuis tegen Gent komen ze ongelooflijk goed weg en tegen Mechelen was het ook maar matig. In de competitie scoorden ze heel weinig in het slot en nu zetten ze het wél om. Ze zullen kijken naar de resultaten: als Taravel de derde plaats weet te pakken, dan is dat onverwacht voor de buitenwereld."