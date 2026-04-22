Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Aernout Van Lindt
RSC Anderlecht heeft tot op heden nog geen topwedstrijden gespeeld in de Champions' Play-offs. Toch staan ze met 6 op 9 te blinken in de stand. Als het gaat over de resultaten, dan doen ze het dus heel erg goed.

"6 op 9 voor Anderlecht, dat is de beste start in de play-offs sinds 2017. Toen werden ze kampioen onder René Weiler. Zo’n vaart gaat het nu niet lopen", aldus Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt zeer duidelijk.

"Ze zijn met 6 punten ook royaal bedeeld voor het belabberde niveau dat het heeft gehaald in die wedstrijden, ook zaterdag in Mechelen was het een uur echt niet om aan te zien. Mechelen en Gent lieten het na de kansen af te maken en de invallers van Anderlecht grijpen wél hun kansen."

"Dat heet efficiëntie. Op deze manier zit er wel wat in voor Anderlecht. Deze week spelen ze tegen STVV en kunnen ze de derde plaats pakken. Maar goed, dan gaat het niveau wel omhoog moeten. Wie elke week met vuur speelt, die zal zich op een bepaald moment wel eens verbranden."

Ook Hein Vanhaezebrouck had in Een-Tweetje wel wat te zeggen over de zaak: "Ze zijn de tweede beste ploeg in de play-offs, ze pakken evenveel punten als Club Brugge; Wat dat betreft zitten ze op koers. Maar toon aan een buitenlander de drie eerste helften van Anderlecht in deze play-offs en ze gaan denken dat het de playdowns zijn."

Lees ook... De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'
"Ze zijn compleet weggespeeld op Club Brugge, thuis tegen Gent komen ze ongelooflijk goed weg en tegen Mechelen was het ook maar matig. In de competitie scoorden ze heel weinig in het slot en nu zetten ze het wél om. Ze zullen kijken naar de resultaten: als Taravel de derde plaats weet te pakken, dan is dat onverwacht voor de buitenwereld."

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/04).

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

