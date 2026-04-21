Aernout Van Lindt
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'
Diverse Belgische clubs zouden azen op Ibrahim Mendes. Er is wel concurrentie uit het buitenland voor de 20-jarige winger van Nyon. Toch zou hij een buitenkansje kunnen zijn voor vele teams, ook gezien zijn prijskaartje.

"De in Zwitserland geboren Mendes speelt als rechtsbuiten en staat bekend om zijn ongelooflijke snelheid en unieke speelstijl, die vaak wordt vergeleken met straatvoetbal. Zijn carrièreverloop is niet traditioneel", aldus transfergoeroe Rudy Galetti op zijn webstek.

Ibrahim Mendes is klaar voor de doorbraak

"Hij verliet FC Lausanne-Sport op 13-jarige leeftijd, maar keerde op 19-jarige leeftijd terug en maakte kort daarna zijn debuut in de Serie A. Om meer ervaring op te doen, speelt hij nu – op huurbasis van FC Lausanne-Sport – in de Serie B bij FC Stade Nyonnais, waar hij een sterk seizoen draait."

Ibrahim Mendes scoorde al vier keer en gaf ook al vier assists voor Nyon, waardoor hij in de belangstelling zou staan van verschillende clubs. Daarbij onder meer teams uit Oostenrijk ... en verschillende teams uit België.

Verschillende Belgische teams liggen op de loer voor Mendes

Afgelopen winter was er ook interesse vanuit de Serie A, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Bij Lausanne ligt Mendes nog tot juni 2027 onder contract, waardoor het erop lijkt dat er deze zomer knopen moeten worden doorgehakt.

De Zwitserse jeugdinternational heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van zo'n 150.000 euro, waardoor hij een koopje kan worden voor verschillende Belgische teams. Aan hen om snel toe te slaan voor Mendes.

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

