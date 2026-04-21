'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

Diverse Belgische clubs zouden azen op Ibrahim Mendes. Er is wel concurrentie uit het buitenland voor de 20-jarige winger van Nyon. Toch zou hij een buitenkansje kunnen zijn voor vele teams, ook gezien zijn prijskaartje.

"De in Zwitserland geboren Mendes speelt als rechtsbuiten en staat bekend om zijn ongelooflijke snelheid en unieke speelstijl, die vaak wordt vergeleken met straatvoetbal. Zijn carrièreverloop is niet traditioneel", aldus transfergoeroe Rudy Galetti op zijn webstek.

Ibrahim Mendes is klaar voor de doorbraak

"Hij verliet FC Lausanne-Sport op 13-jarige leeftijd, maar keerde op 19-jarige leeftijd terug en maakte kort daarna zijn debuut in de Serie A. Om meer ervaring op te doen, speelt hij nu – op huurbasis van FC Lausanne-Sport – in de Serie B bij FC Stade Nyonnais, waar hij een sterk seizoen draait."

🚨🔥 EXCL | Clubs in Austria and Belgium are closely monitoring Ibrahim Mendes, with a top Italian side also having explored a move in recent months.



The 20yo winger is now attracting growing interest across Europe after his rapid rise.



Ibrahim Mendes scoorde al vier keer en gaf ook al vier assists voor Nyon, waardoor hij in de belangstelling zou staan van verschillende clubs. Daarbij onder meer teams uit Oostenrijk ... en verschillende teams uit België.

Verschillende Belgische teams liggen op de loer voor Mendes

Afgelopen winter was er ook interesse vanuit de Serie A, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Bij Lausanne ligt Mendes nog tot juni 2027 onder contract, waardoor het erop lijkt dat er deze zomer knopen moeten worden doorgehakt.





De Zwitserse jeugdinternational heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van zo'n 150.000 euro, waardoor hij een koopje kan worden voor verschillende Belgische teams. Aan hen om snel toe te slaan voor Mendes.