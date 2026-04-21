Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Mathias Deveugele, partner van Tessa Wullaert, stopt met voetballen. Dat doet hij om zo meer tijd te hebben voor de Red Flame.

Mathias Deveugele stopt met voetballen

Afgelopen weekend won FC Aalbeke Sport, de ploeg van Deveugele, met 4-1 van Eendracht Wervik in eerste provinciale. Deveugele scoorde het eerste doelpunt van de thuisploeg.

Volgend weekend staat er nog een uitwedstrijd tegen SV Moorsele op de agenda. “Ik hoop daar ook nog eens te kunnen scoren. Ik wil zeker in schoonheid eindigen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De ex-speler van Zulte Waregem en KV Kortrijk probeerde het op het hoogste niveau, maar dat bleek wat te veel van het goede te zijn. Op 34-jarige leeftijd stopt hij nu met voetballen.

Die keuze heeft ook te maken met zijn partner Tessa Wullaert, die in Milaan speelt. “Als je je ergens engageert, wil je dat zo goed mogelijk doen, maar twee trainingen en een wedstrijd bemoeilijken mijn vrijheid. Ik miste dikwijls de training op dinsdag omdat ik in Italië zat.”

Meer tijd voor Tessa Wullaert

Op donderdag kwam hij wel elke keer trainen. Door zelf te stoppen met voetballen zal hij nu meer tijd kunnen vrijmaken om bij Tessa te zijn. “Men zegt altijd dat voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven is, maar Tessa is het allerbelangrijkste in mijn leven.”





Deveugele werkt als zelfstandig vertegenwoordiger in de horeca. “Ik verkoop koekjes voor bij de koffie, en onlangs ook non-alcoholische bieren en siroopjes voor in de koffie. Het laat mij toe om via het internet ook vanuit het buitenland te werken”, besluit hij.