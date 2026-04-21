Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Werk aan de winkel voor Club Brugge. Na de nederlaag tegen Union SG is het alle hens aan dek tegen KV Mechelen. Een overwinning in eigen huis is een must. Rest de vraag met wie Ivan Leko dat gaat doen.

De voorbije dagen waren er heel wat vragen over een aantal van de sterkhouders. Simon Mignolet en Kyriani Sabbe zijn natuurlijk nog buiten strijd, maar heel wat andere spelers zijn ondertussen ook onzeker geworden.

Wie is fit voor de strijd bij Club Brugge tegen KV Mechelen?

Aleksandar Stankovic lijkt op het tandvlees te zitten, Raphaël Onyedika viel uit tegen Union SG en over Hans Vanaken waren er ook de nodige vragen. Zou hij fit raken om de selectie tegen Mechelen te gaan halen?

Our squad for the midweek game! 🔖



🔗| https://t.co/8SZMyTd8lj pic.twitter.com/3fHjWfRqr4 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 21, 2026

Er waren vooraf al wat geruststellende signalen en nu blijkt dat hij gewoon in de selectie zit en zelfs zou kunnen starten tegen Mechelen. Ook Onyedika en Stankovic zitten gewoon tussen de selecteerbare namen.

Geen spoor van Reis

Van Ludovit Reis en Felix Lemarechal is er ondanks de vele twijfelgevallen op het middenveld geen spoor. Hugo Vetlesen lijkt aanspraak te maken op een plaatsje in de basisploeg, waardoor beiden in de pikorde blijven zakken.



"Op de vierde speeldag van de Champions’ Play-Offs neemt Blauw-Zwart het op tegen KV Mechelen op woensdag 22 april om 20.30 uur. Ontdek hier de selectie van Ivan Leko", aldus Club Brugge op dinsdagavond op haar webstek.