"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

Anderlecht denkt al geruime tijd na over zijn zomerse mercato. Vooral over het lot van de uitgeleende spelers is er heel wat te doen. Zo gaan ze onder meer afscheid nemen van Coba da Costa. Niet onlogisch volgens sommige analisten.

Het Nieuwsblad schrijft dat de clubleiding beslist heeft om de opties van Coba da Costa en Mihajlo Ilić niet te lichten. En zo komt er stilaan een einde aan het verhaal dat toch niet altijd om over naar huis te schrijven was.

Ook afgelopen weekend leverde met name Coba da Costa volgens de analisten een knoert van een wedstrijd af. Dat was niet de eerste keer, al zou het mogelijk wel de laatste keer kunnen zijn - de situatie lijkt onhoudbaar.

Iedereen kritisch voor prestatie van Anderlecht-speler Coba da Costa

"Ik was de hele tijd aan het denken. Bim bam, beieren, Da Costa lust geen eieren", opende Wesley Sonck zeer kritisch de debatten op maandagavond in 90 Minutes. "Die shotte geen ei in twee en hij bleef meer neer vallen."

"Een slechte match, dat kan eens gebeuren. Maar dan hoor je dat verhaal hoe ze hem bij Getafe niet meer moesten hebben. Hoe is die in hemelsnaam in Anderlecht terechtgekomen? Er zijn soms spelers die van de ene club naar de andere voyageren."



Wim Opbrouck zou sneller starten bij Anderlecht

"Je moet een betere makelaar hebben dan je kan voetballen. Hebben we al eens één keer iets gezien dat we denken dat hij het is? Je moet toch ergens iets zien, of statistieken hebben, goede beslissingen, een goede aanname, …"

Filip Joos pikte in: "Die gaat toch niet meer starten nu komende week? Het eerste uur was er nu wel van niemand bij Anderlecht iets te zien? En Dennis Xhaet grapte mee: "Wim Opbrouck zou misschien sneller starten dan Coba da Costa. Het was echt niet goed hé."