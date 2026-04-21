'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Anderlecht denkt al geruime tijd na over zijn zomerse mercato. Vooral over het lot van de uitgeleende spelers is er heel wat te doen. Afgelopen weekend heeft nogmaals pijnlijk duidelijk gemaakt dat er voor sommigen echt wel geen plaats meer is of zal zijn.

In de huidige kern van Anderlecht lopen er vier huurlingen rond: Mihajlo Ilić, Moussa Diarra, Mathys Angély en Coba Da Costa. In tegenstelling tot sommige frustrerende situaties uit het verleden heeft de clubleiding voor elk van hen een aankoopoptie bedongen.

Aankoopties bij vier huurlingen, maar ...

Maar dat wil nog niet zeggen dat ze volgend seizoen allemaal nog in het paars-wit zullen spelen. Om definitief overgenomen te worden, moeten ze immers overtuigen. En dat is voorlopig zeker niet voor iedereen het geval.

Volgens de laatste geluiden ziet het er wel goed uit voor een langer verblijf van Diarra en Angély, maar dat kan niet gezegd worden van de andere twee. Zij lijken zelfs op weg naar een terugkeer naar hun oorspronkelijke club.

Da Costa en Ilić worden niet gekocht

Het Nieuwsblad schrijft dat de clubleiding beslist heeft om de opties van Coba Da Costa en Mihajlo Ilić niet te lichten. Da Costa moest eerst wennen aan de intensiteit van de trainingen, kwam daarna beter in zijn spel en stond bij de laatste wedstrijd in Mechelen zelfs aan de aftrap, maar in het algemeen kon hij onvoldoende overtuigen. Daardoor keert hij deze zomer terug naar Getafe.



Hetzelfde verhaal voor Mihajlo Ilić. De Servische verdediger, gehuurd van Bologna, paste absoluut niet in de plannen van Besnik Hasi. Jérémy Taravel zette hem nochtans zeven matchen op rij in de basis op het einde van de reguliere competitie, maar voor de Play-offs belandde hij opnieuw op de bank.