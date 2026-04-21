Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4345

RSC Anderlecht krijgt opnieuw een stevige domper in de aanloop naar de cruciale seizoensfase. Na de eerdere blessure van Nathan De Cat is nu ook Mario Stroeykens uitgevallen, met waarschijnlijk zware gevolgen voor het slot van het seizoen.

Stroeykens leek net opnieuw in zijn beste vorm te komen na een moeilijke periode met blessureleed. Hij werkte zich terug in de basisploeg en toonde de voorbije weken een stijgende lijn in zijn prestaties.

Tegen KV Mechelen kreeg hij opnieuw een basisplaats, maar zijn wedstrijd duurde amper een kwartier. De middenvelder moest vroeg in de match naar de kant na klachten aan de hamstrings.

De eerste medische vaststellingen wijzen inderdaad in de richting van een hamstringblessure. En naar wat we horen wordt het moeilijk voor hem om dit seizoen nog fit te geraken.

Anderlecht heeft ineens geen overschot aan middenvelders meer

Gezien de drukke kalender de komende weken heeft Anderlecht ineens geen middenvelders op overschot meer. Yari Verschaeren zal zijn plaats in de basis overnemen, maar die vertrekt deze zomer ook transfervrij.

Daarnaast is er ook het probleem met Enrick Llansana, die de laatste weken geen goeie indruk naliet. Tegen Club Brugge werd hij al bij de rust gewisseld en ook tegen Gent en KV Mechelen was hij niet op niveau. 

Voor Stroeykens is het een enorme tegenvaller, want hij was nog in de running voor een plaats in de WK-selectie van DR Congo. Hij dreigt zo niet alleen het seizoenseinde mis te lopen, maar ook het WK.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mario Stroeykens

Meer nieuws

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
1
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
4
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
4
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
1
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

07:00
6
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
23
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
3
Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20
14
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
2
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
2
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
6
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
3
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
2
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
8
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
38
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
2
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
1
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Alle hens aan dek voor Buffalo's JaKu JaKu over Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken Soloria Soloria over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Vital Verheyen Vital Verheyen over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Dinkalink Dinkalink over Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen Dinkalink Dinkalink over 'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak' Dirk1897 Dirk1897 over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Dirk1897 Dirk1897 over "Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved