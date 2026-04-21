Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

RSC Anderlecht krijgt opnieuw een stevige domper in de aanloop naar de cruciale seizoensfase. Na de eerdere blessure van Nathan De Cat is nu ook Mario Stroeykens uitgevallen, met waarschijnlijk zware gevolgen voor het slot van het seizoen.

Stroeykens leek net opnieuw in zijn beste vorm te komen na een moeilijke periode met blessureleed. Hij werkte zich terug in de basisploeg en toonde de voorbije weken een stijgende lijn in zijn prestaties.

Tegen KV Mechelen kreeg hij opnieuw een basisplaats, maar zijn wedstrijd duurde amper een kwartier. De middenvelder moest vroeg in de match naar de kant na klachten aan de hamstrings.

De eerste medische vaststellingen wijzen inderdaad in de richting van een hamstringblessure. En naar wat we horen wordt het moeilijk voor hem om dit seizoen nog fit te geraken.

Anderlecht heeft ineens geen overschot aan middenvelders meer

Gezien de drukke kalender de komende weken heeft Anderlecht ineens geen middenvelders op overschot meer. Yari Verschaeren zal zijn plaats in de basis overnemen, maar die vertrekt deze zomer ook transfervrij.

Daarnaast is er ook het probleem met Enrick Llansana, die de laatste weken geen goeie indruk naliet. Tegen Club Brugge werd hij al bij de rust gewisseld en ook tegen Gent en KV Mechelen was hij niet op niveau.





Voor Stroeykens is het een enorme tegenvaller, want hij was nog in de running voor een plaats in de WK-selectie van DR Congo. Hij dreigt zo niet alleen het seizoenseinde mis te lopen, maar ook het WK.