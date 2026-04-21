Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Massiré Sylla maakte zijn grote debuut voor Union. Ondanks de omstandigheden raakte hij niet van slag en hielp hij zijn ploeg om Club Brugge in de slotfase af te houden. Heeft Union SG alweer een briljant in huis?

Deze winter legde Union Saint-Gilloise 800.000 euro op tafel om Massiré Sylla aan te trekken, een 21-jarige Senegalese verdediger die twee jaar geleden in Europa arriveerde. Het was FC Pau dat hem in zijn thuisland oppikte om hem in zijn beloftenteam in 'National 3' onder te brengen.

Daarna trok hij naar het hoge noorden en tekende hij bij Lyn, in de Noorse tweede klasse. Na enkele weken acclimatiseren veroverde hij er meteen een basisplaats en gingen de resultaten van het team er sterk op vooruit. Hij werd er zelfs verkozen tot beste jonge speler van de competitie.

Altijd alert voor jonge internationale toptalenten sloeg Union Saint-Gilloise deze winter toe en haalde hem binnen. Voor het eerst zat hij in de selectie bij de overwinning tegen Antwerp, daarna volgden zeven matchen op de bank.

Zondag viel hij er voor het eerst in tegen Club Brugge. Ondanks de druk van het moment deinsde hij er niet voor terug om in de extra tijd de laatste Brugse slotoffensieven af te slaan. Daarna nam hij het woord in de kleedkamer.

"Ik ben heel blij met deze eerste invalbeurt. Bedankt aan iedereen om het voor de reservespelers mogelijk te maken om in zulke goede omstandigheden door te stromen. Proficiat aan iedereen." Een naam die we volgend seizoen wellicht vaker zullen zien, zeker als er spelers uit de achterhoede zouden vertrekken.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

