Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"
STVV begon met heel veel goede intenties aan de Champions' Play-offs. Na drie speeldagen staan ze echter met amper 1 op 9 in de hoek waar de klappen vallen en dus is het stilaan van moeten de komende wedstrijden tegen RSC Anderlecht en KV Mechelen.

Wouter Vrancken vond het jammer dat zijn team niet klinischer was tegen KAA Gent en daardoor met 1 op 0 achterbleef. Toch wilde hij ook meteen zeer duidelijk zijn: zijn team zit volgens hem niet in een dipje qua voetbal.

Alle hens aan dek voor STVV

De spelers hopen dat ze het deze week kunnen omkeren. De match tegen RSC Anderlecht kan van groot belang zijn met oog op de derde plaats, die tegen KV Mechelen lijkt dan weer een must win om niet helemaal weg te zakken.

"Elk punt dat we kunnen meepikken in deze fase van de competitie is van belang. We willen er ook de komende weken nog een aantal pakken, liefst zoveel als mogelijk", opende Robert-Jan Vanwesemael de debatten in de catacomben van de Planet Group Arena.

De week van de waarheid voor STVV?

Daarin bijgetreden door Visar Musliu: "Het is goed dat we de nul kunnen houden", blikte hij terug op de eerste clean sheet sinds 6 februari. "Als je niet kan winnen, moet je maken dat je niet verliest. Dat is het belangrijkste op dit moment."


“We staan voor de week van de waarheid. Als we die derde plek willen behouden, dan moeten we nu resultaten pakken", pikte ook Abdoulaye Sissako. "Thuis tegen Anderlecht wordt heel belangrijk. Thuis kunnen we iedereen aan, zeker met de supporters achter ons."

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

