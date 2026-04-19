STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

KAA Gent en STVV hielden elkaar op zondagnamiddag op een 0-0 gelijkspel. Daar schoot geen van beide ploegen echt wat mee op in de strijd om de Europese plaatsen. Wouter Vrancken was duidelijk in zijn analyse na de wedstrijd.

"Alles bij elkaar is dit een billijk gelijkspel. Met twee ploegen die man op man hoog druk willen zetten is de boodschap duidelijk: als het niet top is, dan moet je zien dat je er ook staat als je de bal kwijtspeelt", aldus Wouter Vrancken.

Moet STVV klinischer zijn?

En hij ging verder op zijn persconferentie: "Het was moeilijk in de eerste helft. We moesten soms klinischer zijn. Maar het was ook een goede les in die eerste helft. De tweede helft was iets beter, iets directer en we zaten meer in de bal.

"Voor een stuk zijn we blij met een gelijkspel. Het is billijk en juist, maar je kan niet tevreden zijn als je drie keer alleen voor de keeper komt met Matsuzawa en Diouf. Als je kijkt naar de expected goals is het jammer op dat gebied."

Gelijkspel op KAA Gent niet slecht?

"Als je ziet vanwaar we komen is een gelijkspel op Gent natuurlijk nog altijd goed, maar het mooie aan de groep is dat ze bij elk puntenverlies teleurgesteld zijn. Het is nu zaak om snel te schakelen en niet te lang in de ontgoocheling te blijven zitten."

"We hadden de beste kansen en we pakken een punt op bezoek bij KAA Gent. We hebben nog altijd het vertrouwen, we blijven zoeken naar de voetballende oplossing. We moeten enkel iets klinischer zijn en het niet te mooi willen doen."