Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Aernout Van Lindt
Is de titelstrijd afgelopen? Zeker nog niet. Maar het afgelopen weekend heeft wel duidelijk gemaakt dat Union SG wel degelijk de favoriet is. Tegen Club Brugge zetten ze een totaalprestatie neer, zoveel is duidelijk.

Peter Vandenbempt maakte in de podcast Vandenbempt meteen duidelijk dat er wel degelijk een groot verschil was tussen Union SG en Club Brugge. En dat Union SG wel degelijk als een kampioen speelde, zoveel is duidelijk.

Verschil tussen Union SG en Club Brugge groter dan verwacht?

Rest de vraag: waarom is het verschil met Club Brugge op dit moment groter dan misschien verwacht? Als we puur op de kwaliteit of waarde van de kern gaan kijken, dan staat blauw-zwart nog een pak boven de Brusselaars.

"Er zijn natuurlijk de blessures", aldus Vandenbempt. "Maar het is een beetje een combinatie. Te veel bepalende spelers lijken niet in hun beste vorm te zetten. Na de eerste helft tegen Anderlecht op speeldag 1 zou je gezegd hebben dat ze alles en iedereen gingen oprollen."

Te veel dingen komen samen bij Club Brugge

"Maar dat lag misschien aan de tegenstand. Tegen STVV was het eigenlijk ook al matig tot zwak. Dat Vanaken er niet bij is, is natuurlijk een element en dat Sabbe en Mignolet er niet bij zijn is een impact, nu heb je Onyedika die eraf moet."


"Stankovic en Forbs halen hun beste niveau niet. Tzolis houdt zich staande met zijn statistieken, maar als je het allemaal optelt is het redelijk veel. En nu hebben ze ook een serieuze mentale klap moeten incasseren. Er zijn nog zeven wedstrijden, maar Union moet nu toch wedstrijden gaan verliezen."

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
1
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
2
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
6
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
2
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
9
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
6
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
1
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
3
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
23
Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20
19
Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

07:00
8
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
3
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
2
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
11
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
2
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

