Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Is de titelstrijd afgelopen? Zeker nog niet. Maar het afgelopen weekend heeft wel duidelijk gemaakt dat Union SG wel degelijk de favoriet is. Tegen Club Brugge zetten ze een totaalprestatie neer, zoveel is duidelijk.

Peter Vandenbempt maakte in de podcast Vandenbempt meteen duidelijk dat er wel degelijk een groot verschil was tussen Union SG en Club Brugge. En dat Union SG wel degelijk als een kampioen speelde, zoveel is duidelijk.

Verschil tussen Union SG en Club Brugge groter dan verwacht?

Rest de vraag: waarom is het verschil met Club Brugge op dit moment groter dan misschien verwacht? Als we puur op de kwaliteit of waarde van de kern gaan kijken, dan staat blauw-zwart nog een pak boven de Brusselaars.

"Er zijn natuurlijk de blessures", aldus Vandenbempt. "Maar het is een beetje een combinatie. Te veel bepalende spelers lijken niet in hun beste vorm te zetten. Na de eerste helft tegen Anderlecht op speeldag 1 zou je gezegd hebben dat ze alles en iedereen gingen oprollen."

Te veel dingen komen samen bij Club Brugge

"Maar dat lag misschien aan de tegenstand. Tegen STVV was het eigenlijk ook al matig tot zwak. Dat Vanaken er niet bij is, is natuurlijk een element en dat Sabbe en Mignolet er niet bij zijn is een impact, nu heb je Onyedika die eraf moet."



"Stankovic en Forbs halen hun beste niveau niet. Tzolis houdt zich staande met zijn statistieken, maar als je het allemaal optelt is het redelijk veel. En nu hebben ze ook een serieuze mentale klap moeten incasseren. Er zijn nog zeven wedstrijden, maar Union moet nu toch wedstrijden gaan verliezen."