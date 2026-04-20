Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Johan Walckiers
Union Saint-Gilloise heeft een krachtig signaal gestuurd in de titelstrijd met een overtuigende overwinning tegen Club Brugge. Volgens Peter Vandenbempt was het verschil duidelijker dan sommigen wilden toegeven.

“Union heeft een grote indruk gemaakt”, stelde hij bij Sporza. “Het speelde veruit zijn beste wedstrijd in lange tijd en heeft gewoon oververdiend gewonnen.” Volgens Vandenbempt probeerde Club het verschil achteraf te minimaliseren, maar dat klopte niet met wat er op het veld te zien was.

Union leverde totaalprestatie

“Union was 100% klaar voor deze wedstrijd”, ging hij verder. “Ze brachten hun gekende ingrediënten: pressing, strijd en duels, maar ook goed voetbal en fraaie doelpunten. Dit was een totaalprestatie.”

Bij Club Brugge liep het volgens de analist vooral mis onder druk. “De spelers werden vaak versmacht op de bal. Onyedika en Stankovic, toch jongens met Champions League-ervaring, werden gewoon opgegeten.”

Ook op de flanken kwam Club er niet aan te pas. “Hun geroemde flanken werden volledig geneutraliseerd”, aldus Vandenbempt, die zag hoe Union de sterke punten van de tegenstander één voor één uitschakelde.

Union speelde als een kampioen

Aan de overkant vielen er dan weer meerdere uitblinkers te noteren. “Rodriguez was outstanding als spits, zeker in afwezigheid van Promise David. Maar ook Biondic was heel sterk, net als Van De Perre die overal zat en Khalaili die op zijn flank geweldig was.”

Tot slot maakte Vandenbempt nog een opvallende conclusie. “We spraken de voorbije weken vaak over het klinische, soms saaie voetbal van Union. Maar dit was anders: ze speelden als een kampioen. Ze speelden om te winnen en hebben dat verdiend gedaan.”

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

