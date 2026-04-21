Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

STVV begon met heel veel goede intenties aan de Champions' Play-offs. Na drie speeldagen staan ze echter met amper 1 op 9 in de hoek waar de klappen vallen en dus is het stilaan van moeten de komende wedstrijden tegen RSC Anderlecht en KV Mechelen.

STVV wilde kietelen bij Union SG en Club Brugge, maar verloor op de eerste twee speeldagen van de top-2 en kon nu ook bij KAA Gent niet winnen. Daardoor blijven ze achter met een 1 op 9 in de stand en zo is het eerder naar beneden kijken dan naar boven.

STVV wil er opnieuw staan na 1 op 9

Toch wil Wouter Vrancken niet weten van een mogelijk dipje voor De Kanaries. "Vorige week waren we de betere van de beste ploeg in België. Tegen de beste ploegen moet alles goed lopen. Je moet de momenten benutten in zo’n competitie tegen de toppers."

"We staan op drie tegengoals en we hebben heel weinig weggegeven, zelfs de goals. Tegen Gent hebben we vandaag ook weinig weggegeven. Het is zaak de momenten te pakken. Union SG of Club winnen wel als ze de mindere ploeg zijn, dat is een stap die we moeten zetten."

Geen sprake van een dipje volgens Wouter Vrancken

"Puur qua resultaat is het misschien een dipje, maar als je naar het voetbal kijken dan is het vinnige er nog en het plezier. Het is magnifiek dat we in de Champions’ Play-offs staan en nu willen we daar ook iets in betekenen."



Als STVV iets wil betekenen, dan moet het er staan deze week tegen eerste RSC Anderlecht en dan KV Mechelen. De kloof met paars-wit op plek vier is nog amper twee punten, dus het is alle hens aan dek voor De Kanaries.