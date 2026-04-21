Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

Foto: © photonews
Word fan van STVV! 510

STVV begon met heel veel goede intenties aan de Champions' Play-offs. Na drie speeldagen staan ze echter met amper 1 op 9 in de hoek waar de klappen vallen en dus is het stilaan van moeten de komende wedstrijden tegen RSC Anderlecht en KV Mechelen.

STVV wilde kietelen bij Union SG en Club Brugge, maar verloor op de eerste twee speeldagen van de top-2 en kon nu ook bij KAA Gent niet winnen. Daardoor blijven ze achter met een 1 op 9 in de stand en zo is het eerder naar beneden kijken dan naar boven.

Toch wil Wouter Vrancken niet weten van een mogelijk dipje voor De Kanaries. "Vorige week waren we de betere van de beste ploeg in België. Tegen de beste ploegen moet alles goed lopen. Je moet de momenten benutten in zo’n competitie tegen de toppers."

"We staan op drie tegengoals en we hebben heel weinig weggegeven, zelfs de goals. Tegen Gent hebben we vandaag ook weinig weggegeven. Het is zaak de momenten te pakken. Union SG of Club winnen wel als ze de mindere ploeg zijn, dat is een stap die we moeten zetten."

"Puur qua resultaat is het misschien een dipje, maar als je naar het voetbal kijken dan is het vinnige er nog en het plezier. Het is magnifiek dat we in de Champions’ Play-offs staan en nu willen we daar ook iets in betekenen."


Als STVV iets wil betekenen, dan moet het er staan deze week tegen eerste RSC Anderlecht en dan KV Mechelen. De kloof met paars-wit op plek vier is nog amper twee punten, dus het is alle hens aan dek voor De Kanaries.

Waar ziet u STVV eindigen dit seizoen?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
0%
0%
67%
0%
33%
0%
0%
0%

Je kan nog stemmen tot 23/04/2026 23:00.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
1
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
1
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
24
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
1
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
2
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
2
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

18:40
1
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

19:00
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
6
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

16:45
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
4
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
11
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
2
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
1
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
1
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
16
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
42
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
5
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
28
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
7
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Bruno BDB Bruno BDB over 'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany Bruno BDB Bruno BDB over Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend Joe Joe over 'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst' Bruno BDB Bruno BDB over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Joe Joe over Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België" William Wallace William Wallace over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Jasperd Jasperd over In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren' Vital Verheyen Vital Verheyen over Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden Bemmer Bemmer over Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved