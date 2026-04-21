Johan Walckiers, voetbaljournalist
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken
Foto: © photonews
De toekomst van Ryotaro Ito lijkt steeds meer richting een vertrek uit België te gaan. De middenvelder van Sint-Truiden staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs na een sterk seizoen in de Jupiler Pro League.

Vanuit Duitsland was Hamburger SV al langer concreet geïnteresseerd, maar intussen heeft ook Borussia Mönchengladbach zich gemeld. 

Die laatste beschikt over meer financiële slagkracht en komt uit in de Bundesliga, wat de aantrekkingskracht alleen maar vergroot.

Ito groeide dit seizoen uit tot een absolute sterkhouder bij STVV. De Japanse middenvelder viel op met zijn loopvermogen, technische kwaliteiten en aanvallende impulsen, waarmee hij zich in de kijker speelde van clubs uit grotere competities.

Ryotaro Ito staat in de belangstelling van Borussia Mönchengladbach

In Sint-Truiden beseffen ze dat het moeilijk wordt om hem langer aan boord te houden. CEO Takayuki Tateishi gaf eerder al aan dat een contractverlenging weinig waarschijnlijk is. “Naar mijn gevoel is die kans heel erg klein”, klonk het eerlijk.


De contractsituatie van Ito speelt daarbij een belangrijke rol. Met een aflopend contract komende zomer lijkt dit hét moment voor STVV om nog iets aan hem te verdienen, terwijl geïnteresseerde clubs hopen toe te slaan.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

