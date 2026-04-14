Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?
Blijft Wouter Vrancken ook volgend seizoen actief in de Jupiler Pro League? Die vraag wordt steeds prangender nu zijn contract bij STVV na dit seizoen afloopt en hij een buitenlands makelaarskantoor in de arm nam.

Opvallend is dat Vrancken recent een samenwerking is aangegaan met het Franse makelaarskantoor Deal With My Agent. In de voetbalwereld wordt zo’n stap vaak gezien als een voorbode van een mogelijke transfer of nieuwe uitdaging, schrijft HBvL.

De timing van die aankondiging zorgt alvast voor extra speculatie over zijn toekomst. Zeker omdat een verandering van makelaar zelden gebeurt wanneer een contractverlenging de enige piste is.

Een buitenlands avontuur lijkt dan ook tot de mogelijkheden te behoren. Vrancken maakte de voorbije jaren naam met attractief en aanvallend voetbal bij onder meer Racing Genk en KV Mechelen, en bevestigt dat nu ook bij STVV.

Onder zijn leiding kende de club uit Sint-Truiden een opmerkelijke wederopstanding. Waar STVV vorig seizoen nog in degradatiegevaar verkeerde, eindigde het deze jaargang knap derde in de reguliere competitie.

Die sterke prestaties blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt en versterken zijn onderhandelingspositie richting de zomermercato.

Toch is een langer verblijf bij STVV nog niet uitgesloten. De club legde al een voorstel op tafel en hoopt haar succescoach te overtuigen om ook volgend seizoen aan boord te blijven.

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

Waarom Standard ondanks rode kaart toch op sterkhouder kan rekenen komend weekend

Stoppen of niet? Jelle Vossen spreekt over het einde van zijn carrière

'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale'

Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem"

Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur"

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

