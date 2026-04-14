Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

Blijft Wouter Vrancken ook volgend seizoen actief in de Jupiler Pro League? Die vraag wordt steeds prangender nu zijn contract bij STVV na dit seizoen afloopt en hij een buitenlands makelaarskantoor in de arm nam.

Opvallend is dat Vrancken recent een samenwerking is aangegaan met het Franse makelaarskantoor Deal With My Agent. In de voetbalwereld wordt zo’n stap vaak gezien als een voorbode van een mogelijke transfer of nieuwe uitdaging, schrijft HBvL.

De timing van die aankondiging zorgt alvast voor extra speculatie over zijn toekomst. Zeker omdat een verandering van makelaar zelden gebeurt wanneer een contractverlenging de enige piste is.

Wouter Vrancken heeft zich weer op de kaart gezet bij STVV

Een buitenlands avontuur lijkt dan ook tot de mogelijkheden te behoren. Vrancken maakte de voorbije jaren naam met attractief en aanvallend voetbal bij onder meer Racing Genk en KV Mechelen, en bevestigt dat nu ook bij STVV.

Onder zijn leiding kende de club uit Sint-Truiden een opmerkelijke wederopstanding. Waar STVV vorig seizoen nog in degradatiegevaar verkeerde, eindigde het deze jaargang knap derde in de reguliere competitie.

Die sterke prestaties blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt en versterken zijn onderhandelingspositie richting de zomermercato.





Toch is een langer verblijf bij STVV nog niet uitgesloten. De club legde al een voorstel op tafel en hoopt haar succescoach te overtuigen om ook volgend seizoen aan boord te blijven.