Aernout Van Lindt
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie
Club Brugge wil dit seizoen graag nog de titel pakken in de Champions' Play-offs, al is de kloof met de leiders voorlopig vier punten. En dus is er mogelijk werk aan de winkel voor de Bruggelingen, die ook al verder kijken naar de toekomst.

"Club Brugge staat al langer bekend als een club die graag investeert in jong talent en wereldwijd op zoek is naar spelers voor de selectie", klinkt het in de Sloveense media. En ze hebben opnieuw een groeibriljant op het oog.

Club Brugge wil Leo Rimac

Afgelopen zomer tekende Tian Nai Koren bij de blauw-zwarten en nu heeft de club opnieuw interesse in een getalenteerde voetballer uit het zonnige Alpenland. Zoals Sportklub meldt, is de flukse aanvaller Leo Rimac dit seizoen een transferdoelwit van de Belgische club.

De 19-jarige spits begon direct na zijn vertrek bij Dinamo Zagreb te gloreren bij Koper. Dit seizoen heeft hij al meer dan twintig wedstrijden in de Telemach Eerste Liga gespeeld, waarin hij 1.855 minuten op het veld stond.

Leo Rimac is heel goed bezig in Slovenië

Met 8 doelpunten en 3 assists is hij heel goed bezig. De voorbije weken heeft hij steeds meer indruk gemaakt op de geïnteresseerde Belgische clubs. Het is nog moeilijk te zeggen of een transfer naar België er daadwerkelijk van komt.


In ieder geval blijft de veelbelovende jongeling onder de loep genomen worden. Hij ligt nog onder contract tot juni 2027 en heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van 250.000 euro. Zelf zou hij niet wakker liggen van een transfer en alles aan zijn makelaar laten.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

