RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews

De soapserie van het jaar? De liefhebbers van Thuis, Familie, Buren of andere zullen een andere mening hebben, maar het wordt stilaan echt wel de saga rond Romelu Lukaku. Het verhaal tussen hem en Napoli lijkt steeds dichter bij een faliekant einde te zitten.

Romelu Lukaku zorgt nu toch al een maand voor beroering bij Napoli. Alles begon tijdens de interlandbreak van de Rode Duivels. Lukaku ging niet mee met de Belgen naar de Verenigde Staten voor twee oefenwedstrijden.

Romelu Lukaku al terug naar België

Maar hij keerde ook niet terug naar Napels. In de plaats ging hij in eigen land verder revalideren. Geen terugkeer dus naar het trainingscentrum in Castel Volturno, ondanks dat Napoli beweerde dat er duidelijke afspraken waren.

Begin deze week ging Lukaku eindelijk terug naar Napoli, om er een gesprek te hebben. Meteen daarna keerde hij echter terug naar ons land. Daardoor lijkt het einde tussen beide partijen steeds dichterbij te komen. 

Zware boete voor Romelu Lukaku: 150.000 euro

Napoli lijkt niet meer op hem te rekenen de komende maanden en mogelijk zal hij komende zomer zelfs transfervrij mogen vertrekken. RSC Anderlecht droomt, kapitaalkrachtigere teams in Saoedi-Arabië of Turkije nog meer.

Big Rom moet nu een zware boete betalen. Enfin: het gaat over een vijfde van zijn loon volgens Italiaanse bronnen. Een boete van zo'n 150.000 euro wordt het op die manier. Voor stervelingen heel veel geld, voor Lukaku eerder borrelgeld?

