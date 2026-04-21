Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

RB Leipzig heeft van Nathan De Cat een absolute prioriteit gemaakt. De Duitse club wil het jeugdproduct van RSC Anderlecht een interessant sportief groeitraject voorleggen. Al is er momenteel nog één cruciaal probleem.

Nathan De Cat staat op de verlanglijst van een pak Europese topclubs. Sommige van die clubs - Bayern München is er eentje van - hebben al informeel contact gehad, maar meer ook niet.

Volgens onze informatie staat RB Leipzig al enkele stappen verder. RSC Anderlecht én (de entourage van) De Cat zijn momenteel op de hoogte gebracht van de concrete interesse van Die Roten Bullen in de 17-jarige middenvelder.

Aantrekkelijk sportief traject

Leipzig schotelt De Cat een aantrekkelijk sportief traject voor. De éénvoudig Rode Duivel zou er een basisplaats kunnen hebben bij een subtopper in de Bundesliga, actief zijn in de Champions League én de nodige stappen kunnen zetten richting de echte Europese top.

Hét probleem: de centen. Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cat op 25 miljoen euro, terwijl Anderlecht droomt van 35 miljoen euro. Leipzig heeft momenteel de financiële buffer niet om toe te slaan.

Kan RB Leipzig Nathan De Cat betalen?



Al willen de Duitsers wél een versnelling hoger schakelen. De reden is simpel: als De Cat speelminuten kan vergaren op het WK zal zijn prijskaartje enkel en alleen stijgen. En dan is de middenvelder helemaal niet haalbaar voor Leipzig.