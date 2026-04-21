Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RB Leipzig heeft van Nathan De Cat een absolute prioriteit gemaakt. De Duitse club wil het jeugdproduct van RSC Anderlecht een interessant sportief groeitraject voorleggen. Al is er momenteel nog één cruciaal probleem.

Nathan De Cat staat op de verlanglijst van een pak Europese topclubs. Sommige van die clubs - Bayern München is er eentje van - hebben al informeel contact gehad, maar meer ook niet.

Volgens onze informatie staat RB Leipzig al enkele stappen verder. RSC Anderlecht én (de entourage van) De Cat zijn momenteel op de hoogte gebracht van de concrete interesse van Die Roten Bullen in de 17-jarige middenvelder.

Aantrekkelijk sportief traject

Leipzig schotelt De Cat een aantrekkelijk sportief traject voor. De éénvoudig Rode Duivel zou er een basisplaats kunnen hebben bij een subtopper in de Bundesliga, actief zijn in de Champions League én de nodige stappen kunnen zetten richting de echte Europese top.

Hét probleem: de centen. Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cat op 25 miljoen euro, terwijl Anderlecht droomt van 35 miljoen euro. Leipzig heeft momenteel de financiële buffer niet om toe te slaan.

Kan RB Leipzig Nathan De Cat betalen?


Al willen de Duitsers wél een versnelling hoger schakelen. De reden is simpel: als De Cat speelminuten kan vergaren op het WK zal zijn prijskaartje enkel en alleen stijgen. En dan is de middenvelder helemaal niet haalbaar voor Leipzig.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RB Leipzig
Nathan De Cat

Meer nieuws

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
9
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
1
Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20
4
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
2
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
2
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
6
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
1
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
2
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
7
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
31
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
2
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
1
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
4
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

16:45
1
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
2
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

18:40
2
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

00:00
2
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

19:00
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
6
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
14
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
3
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden TIGERMANIA TIGERMANIA over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax' Snipergoal Snipergoal over 'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land' Goro Goro over Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België" cartman_96 cartman_96 over Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet' cartman_96 cartman_96 over In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Geert DL Geert DL over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved