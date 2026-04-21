Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfriend Kanga

Het was een pijnlijk moment afgelopen weekend in de wedstrijd van KAA Gent tegen STVV. De supporters floten hun eigen speler Wilfried Kanga uit en bij zijn wissel was er applaus te horen. Rest de vraag: wat nu?

"Kanga? We gaan daar intern over babbelen. Hij doet enorm veel werk tijdens de week, staat voor iedereen klaar, neemt spelers als Cissé onder de arm", aldus de coach van Gent zondag al. "We moeten daar echt over spreken, want hij doet er alles voor."

Iedereen staat achter Kanga binnen KAA Gent

De coach had de supporters aangemaand zoiets niet meer te doen. En hoe denkt de oefenmeester er twee dagen later over? Want het is nu niet makkelijk om Kanga gewoon opnieuw in de basis te zetten tegen Union SG.

De druk afhouden of toch gewoon in het diepe gooien? Het is een dilemma voor elke coach in zo'n situatie. De Mil zag dat zijn speler er zelf ook mee inzat, maar dinsdag op training alweer veel positieve energie toonde.

Rik De Mil gaat het beste moment zoeken met Kanga

Een goed teken? "Hij is er al bij al goed mee omgegaan", aldus De Mil op zijn persconferentie dinsdagmiddag. "Hij is mentaal sterk en de spelers en de staff staan achter hem. Dat kan hem ook gaan helpen."

Speelt Kanga dan gewoon in de midweekwedstrijd bij Union SG? "In het gesprek dat we gehad hebben en in hoe hij zich nu presenteert, toont hij dat hij er klaar voor is, maar het is aan mij om in te schatten of het het beste moment is."