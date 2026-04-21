KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent kon nog niet winnen in deze Champions' Play-offs, ondanks thuiswedstrijden tegen STVV en eerder KV Mechelen. Met Union en Club Brugge volgt nu de top-2 en dus wordt het geen makkelijke week voor de Buffalo's.

Gelijke spelen thuis tegen KV Mechelen en STVV en een nederlaag op bezoek bij RSC Anderlecht. Geen goed rapport in de strijd om de Europese tickets, want nu volgt voor KAA Gent een zwaar tweeluik met Union SG (uit) en Club Brugge (thuis).

KAA Gent wil winnen tegen Union SG en zo druk zetten op Anderlecht

Toch is het geloof er nog steeds bij De Buffalo's. De derde en vierde plaats zijn nog niet al te ver verwijderd van de Gentenaars en dus is het zaak om er deze week te staan: "We moeten er gewoon voor blijven gaan", aldus Max Dean.

"We willen graag winnen tegen Union SG. Het is een ideale wedstrijd om eens te winnen. Zo kunnen we in de buurt blijven van STVV en Anderlecht", was de Engelsman duidelijk in zijn analyse. Het geloof is er dus nog steeds.

Kansen afmaken in de play-offs

Dat is ook zo bij Matties Volckaert. "In de Champions' Play-offs ga je vaak maar één of twee kansen krijgen en dan moet je ze afmaken. Een puntje is niet te weinig, we staan nog steeds maar op drie punten van Anderlecht."



"Dat houdt de druk bij ons wat lager en bij hun hoger. We bekijken het match per match en kijken dan wel waar het schip zal stranden. We hebben STVV uit de wedstrijd kunnen houden, dus we moeten zelfvertrouwen hebben tegen Union SG en Club Brugge en dan komt dat wel goed."