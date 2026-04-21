Datum: 21/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Megakans voor OH Leuven... Hoe ging die er niet in?

Mathieu Maertens staat vanavond in de schijnwerpers bij OH Leuven, want de kapitein begint aan zijn 250e wedstrijd voor de club waar hij sinds 2017 een vaste waarde is. Met 47 doelpunten achter zijn naam is zijn belang voor Leuven al jaren onmiskenbaar.

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Stand Live
Tijd   47' 13" 
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46
 Vervangen Noë Dussenne
Ingevallen Takuma Ominami
45+20
 Dussenne zal gewisseld worden bij de rust. Hij lijkt een knieblessure te hebben opgelopen.


Scheidsrechter 		Rust


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45+3
 Teklab had toch altijd moeten scoren? Hoe ging die bal er niet in? Via Neustädter en Jungdal gaat de bal over.
44
 Mathieu Maertens krijgt geel in zijn 250ste match voor OHL.
43
  Gele kaart voor Mathieu Maertens
42
 Sayyadmanesh schiet over.
34
 Teklab haalt uit, maar daar is Jungdal weer. De doelman van Westerlo is voorlopig de beste man op het veld.
32
 Ref Van Damme keek heel goed naar de beelden en kon het niet met zekerheid zeggen of het hands was van Leysen. Hij geeft geen rode kaart.
29
 Leysen pakte de bal buiten de zestien met de hand. De ref gaat naar de beelden kijken, maar dit zou wel eens rood kunnen zijn.
26
 Stilaan begint het duel evenwichtig te worden. OH Leuven was in de beginfase beter en zal zich beklagen dat het - zoals zo dikwijls dit seizoen - het verschil niet maakte.
20
 Alcocer laat even zijn technische kwaliteiten zien met een fantastische dribbel, maar zijn schot is van veel mindere kwaliteit.
16
 Ferri kan deze keer koppen, maar dat is een simpel pakballetje voor Leysen.
10
 Nu zet Teklab voor en kan Vlietinck koppen, maar Jungdal duikt goed naar zijn korte hoek. OHL blijft aandringen.
8
 OHL is het beste aan de partij begonnen. Maziz is heel bedrijvig tijdens de eerste minuten.
6
 Vaesen kopt op het dak van het doel. Dat was een goeie kans voor OHL
3
 Maziz met een gevaarlijke voorzet, maar Bayram kan wegwerken.
1
 OH Leuven - Westerlo: 0-0

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 7.15  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/14 (0%)
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Nyakossi Roggerio 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Dussenne Noë 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Pletinckx Ewoud 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
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Teklab Henok 7.12  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Lakomy Lukasz 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Schrijvers Siebe 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 2
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Vlietinck Thibault 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Maziz Youssef 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Maertens Mathieu   6.42  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Vaesen Kyan 6.45  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Bank
Ominami Takuma  
George Wouter  
Verlinden Thibaud  
Prévôt Maxence Andre  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Balikwisha William  
Kaba Sory  
Kayo Bryang  
Opoku Davis  
 

Westerlo Westerlo
Nacho Ferri 6.76  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Jungdal Andreas 7.2  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Kimura Seiji 6.73  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Neustädter Roman 7.06  
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
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Bayram Emin 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Reynolds Bryan 6.75  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Piedfort Arthur 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Sydorchuk Sergiy 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 5.85  
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando  
Nsiala-Makengo Clinton  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Smekens Raf  
Mbamba-Muanda Lucas  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Saito Shunsuke  

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-0 Westerlo Westerlo
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