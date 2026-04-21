LIVE: Megakans voor OH Leuven... Hoe ging die er niet in?

46

Noë Dussenne

Takuma Ominami





45+20

Dussenne zal gewisseld worden bij de rust. Hij lijkt een knieblessure te hebben opgelopen.



45+3

Teklab had toch altijd moeten scoren? Hoe ging die bal er niet in? Via Neustädter en Jungdal gaat de bal over.



44

Mathieu Maertens krijgt geel in zijn 250ste match voor OHL.



43

Gele kaart voor Mathieu Maertens





42

Sayyadmanesh schiet over.



34

Teklab haalt uit, maar daar is Jungdal weer. De doelman van Westerlo is voorlopig de beste man op het veld.



32

Ref Van Damme keek heel goed naar de beelden en kon het niet met zekerheid zeggen of het hands was van Leysen. Hij geeft geen rode kaart.



29

Leysen pakte de bal buiten de zestien met de hand. De ref gaat naar de beelden kijken, maar dit zou wel eens rood kunnen zijn.



26

Stilaan begint het duel evenwichtig te worden. OH Leuven was in de beginfase beter en zal zich beklagen dat het - zoals zo dikwijls dit seizoen - het verschil niet maakte.



20

Alcocer laat even zijn technische kwaliteiten zien met een fantastische dribbel, maar zijn schot is van veel mindere kwaliteit.



16

Ferri kan deze keer koppen, maar dat is een simpel pakballetje voor Leysen.



10

Nu zet Teklab voor en kan Vlietinck koppen, maar Jungdal duikt goed naar zijn korte hoek. OHL blijft aandringen.



8

OHL is het beste aan de partij begonnen. Maziz is heel bedrijvig tijdens de eerste minuten.



6

Vaesen kopt op het dak van het doel. Dat was een goeie kans voor OHL



3

Maziz met een gevaarlijke voorzet, maar Bayram kan wegwerken.

