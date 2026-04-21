LIVE: Megakans voor OH Leuven... Hoe ging die er niet in?
Mathieu Maertens staat vanavond in de schijnwerpers bij OH Leuven, want de kapitein begint aan zijn 250e wedstrijd voor de club waar hij sinds 2017 een vaste waarde is. Met 47 doelpunten achter zijn naam is zijn belang voor Leuven al jaren onmiskenbaar.
47' 13"
|
Discussieer live mee!
Lees 1 reacties...
|
46
|
Noë Dussenne
Takuma Ominami
|
45+20
|
Dussenne zal gewisseld worden bij de rust. Hij lijkt een knieblessure te hebben opgelopen.
|
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+3
|
Teklab had toch altijd moeten scoren? Hoe ging die bal er niet in? Via Neustädter en Jungdal gaat de bal over.
|
44
|
Mathieu Maertens krijgt geel in zijn 250ste match voor OHL.
|
43
|
Gele kaart voor Mathieu Maertens
|
42
|
Sayyadmanesh schiet over.
|
34
|
Teklab haalt uit, maar daar is Jungdal weer. De doelman van Westerlo is voorlopig de beste man op het veld.
|
|
32
|
Ref Van Damme keek heel goed naar de beelden en kon het niet met zekerheid zeggen of het hands was van Leysen. Hij geeft geen rode kaart.
|
29
|
Leysen pakte de bal buiten de zestien met de hand. De ref gaat naar de beelden kijken, maar dit zou wel eens rood kunnen zijn.
|
26
|
Stilaan begint het duel evenwichtig te worden. OH Leuven was in de beginfase beter en zal zich beklagen dat het - zoals zo dikwijls dit seizoen - het verschil niet maakte.
|
20
|
Alcocer laat even zijn technische kwaliteiten zien met een fantastische dribbel, maar zijn schot is van veel mindere kwaliteit.
|
16
|
Ferri kan deze keer koppen, maar dat is een simpel pakballetje voor Leysen.
|
10
|
Nu zet Teklab voor en kan Vlietinck koppen, maar Jungdal duikt goed naar zijn korte hoek. OHL blijft aandringen.
|
8
|
OHL is het beste aan de partij begonnen. Maziz is heel bedrijvig tijdens de eerste minuten.
|
6
|
Vaesen kopt op het dak van het doel. Dat was een goeie kans voor OHL
|
3
|
Maziz met een gevaarlijke voorzet, maar Bayram kan wegwerken.
|
1
|
OH Leuven - Westerlo: 0-0
|
|
Leysen Tobe
|
| 7.15
Tobe Leysen @ OH Leuven - Westerlo7.15
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/19 (52.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/14 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/14 (0%)
|
Nyakossi Roggerio
|
| 7.17
Roggerio Nyakossi @ OH Leuven - Westerlo7.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|3/3 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/26 (88.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
- Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Dussenne Noë
|
| 6.67
Noë Dussenne @ OH Leuven - Westerlo6.67
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/30 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.64
Ewoud Pletinckx @ OH Leuven - Westerlo6.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
|
Teklab Henok
|
| 7.12
Henok Teklab @ OH Leuven - Westerlo7.12
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/2
- Schoten op doelkader: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Lakomy Lukasz
|
| 6.46
Lukasz Lakomy @ OH Leuven - Westerlo6.46
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Schrijvers Siebe
|
| 6.99
Siebe Schrijvers @ OH Leuven - Westerlo6.99
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/24 (79.2%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/7 (57.1%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
- Sleutelpasses: 2
|
Vlietinck Thibault
|
| 6.33
Thibault Vlietinck @ OH Leuven - Westerlo6.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Schoten op doel: 1/2
|
Maziz Youssef
|
| 7.5
Youssef Maziz @ OH Leuven - Westerlo7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/22 (86.4%)
| Sleutelpasses
|4
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|5/8 (62.5%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
- Sleutelpasses: 4
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Maertens Mathieu
|
| 6.42
Mathieu Maertens @ OH Leuven - Westerlo6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|2
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Vaesen Kyan
|
| 6.45
Kyan Vaesen @ OH Leuven - Westerlo6.45
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|2
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Ominami Takuma
|
|
|
|
|
George Wouter
|
|
|
|
|
Verlinden Thibaud
|
|
|
|
|
Prévôt Maxence Andre
|
|
|
|
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
|
|
|
|
|
Balikwisha William
|
|
|
|
|
Kaba Sory
|
|
|
|
|
Kayo Bryang
|
|
|
|
|
Opoku Davis
|
|
|
|
|
|
|
Nacho Ferri
|
| 6.76
Nacho Ferri @ OH Leuven - Westerlo6.76
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Jungdal Andreas
|
| 7.2
Andreas Jungdal @ OH Leuven - Westerlo7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|2/2
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/23 (73.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|9/16 (56.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Kimura Seiji
|
| 6.73
Seiji Kimura @ OH Leuven - Westerlo6.73
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Neustädter Roman
|
| 7.06
Roman Neustädter @ OH Leuven - Westerlo7.06
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/28 (92.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
- Sleutelpasses: 1
|
Bayram Emin
|
| 6.97
Emin Bayram @ OH Leuven - Westerlo6.97
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/28 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Reynolds Bryan
|
| 6.75
Bryan Reynolds @ OH Leuven - Westerlo6.75
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/20 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Piedfort Arthur
|
| 6.61
Arthur Piedfort @ OH Leuven - Westerlo6.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Sydorchuk Sergiy
|
| 7.17
Sergiy Sydorchuk @ OH Leuven - Westerlo7.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/24 (91.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Alcocer Josimar
|
| 6.46
Josimar Alcocer @ OH Leuven - Westerlo6.46
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/12 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
|
Van Den Keybus Thomas
|
| 6.6
Thomas Van Den Keybus @ OH Leuven - Westerlo6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Sayyadmanesh Allahyar
|
| 5.85
Allahyar Sayyadmanesh @ OH Leuven - Westerlo5.85
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/20 (55%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|Bank
|
Lapage Amando
|
|
|
|
|
Nsiala-Makengo Clinton
|
|
|
|
|
Patrão Afonso
|
|
|
|
|
Bohamdi-Kamoni Naoufal
|
|
|
|
|
Smekens Raf
|
|
|
|
|
Mbamba-Muanda Lucas
|
|
|
|
|
Goure Fernand
|
|
|
|
|
Vanlangendonck Koen
|
|
|
|
|
Saito Shunsuke
|
|
|
|