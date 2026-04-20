Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Johan Walckiers
| 3 reacties
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Saint-Gilloise heeft een stevige stap gezet richting titel na de overwinning tegen Club Brugge. Volgens Hein Vanhaezebrouck was het verschil duidelijk zichtbaar, al zag hij vooral twijfel bij blauw-zwart.

“Je zag eigenlijk al na 30 seconden dat Club Brugge zich had aangepast aan Union”, analyseerde Vanhaezebrouck bij Sporza. “Dat is geen schande, maar wel vaak een teken dat je twijfelt over jezelf.” 

“Je moet Union matchen op intensiteit, maar je mag niet meegaan in hun verhaal”, klonk het scherp. “Club Brugge durfde gewoon niet te voetballen of risico’s te nemen. Ik heb een gebrek aan lef gezien.” De afwezigheid van Hans Vanaken speelde daarin volgens hem mogelijk ook een rol.

Tegelijk was er lof voor Union. “Het was fenomenaal hoe sterk het slot op de deur zat. Elke bal was voor hun defensie.” De Brusselaars controleerden de wedstrijd en gaven nauwelijks iets weg.

Union krijgt nog altijd te weinig respect volgens Hein Vanhaezebrouck

Ook offensief viel er volgens Vanhaezebrouck wat te beleven. Vooral Rodriguez maakte indruk en loste volgens hem het probleem rond de afwezigheid van Promise David op. “Hij heeft dat vraagstuk gewoon van tafel geveegd met zijn prestaties.”

Voor Vanhaezebrouck is het succes van Union geen toeval meer. “Je moet ze eigenlijk altijd gelijk geven. Wat die club de voorbije vijf jaar heeft gedaan, is het strafste wat ik in België al gezien heb.”

Lees ook... Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Hij gaat zelfs nog een stap verder. “Dit is niet alleen een van de sterkste prestaties in België, maar ook in het wereldvoetbal. Met beperkte middelen, elk jaar spelers en trainers verliezen, en toch blijven presteren. Ze krijgen nog altijd te weinig respect.”
 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
3
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
1
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
5
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
14
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
3
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
15
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

22:45
9
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
2
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
34
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws Reactie

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
4
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
4
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
4
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

20:27
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
2
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
7
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
4
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België 1872 1872 over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Andreas2962 Andreas2962 over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank zimbo zimbo over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Hansje Hansje over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" rinus michels rinus michels over "Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn" rinus michels rinus michels over Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging bompi55 bompi55 over Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken Impala Impala over Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved