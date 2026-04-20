Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Union Saint-Gilloise heeft een stevige stap gezet richting titel na de overwinning tegen Club Brugge. Volgens Hein Vanhaezebrouck was het verschil duidelijk zichtbaar, al zag hij vooral twijfel bij blauw-zwart.

“Je zag eigenlijk al na 30 seconden dat Club Brugge zich had aangepast aan Union”, analyseerde Vanhaezebrouck bij Sporza. “Dat is geen schande, maar wel vaak een teken dat je twijfelt over jezelf.”

“Je moet Union matchen op intensiteit, maar je mag niet meegaan in hun verhaal”, klonk het scherp. “Club Brugge durfde gewoon niet te voetballen of risico’s te nemen. Ik heb een gebrek aan lef gezien.” De afwezigheid van Hans Vanaken speelde daarin volgens hem mogelijk ook een rol.

Tegelijk was er lof voor Union. “Het was fenomenaal hoe sterk het slot op de deur zat. Elke bal was voor hun defensie.” De Brusselaars controleerden de wedstrijd en gaven nauwelijks iets weg.

Union krijgt nog altijd te weinig respect volgens Hein Vanhaezebrouck

Ook offensief viel er volgens Vanhaezebrouck wat te beleven. Vooral Rodriguez maakte indruk en loste volgens hem het probleem rond de afwezigheid van Promise David op. “Hij heeft dat vraagstuk gewoon van tafel geveegd met zijn prestaties.”

Voor Vanhaezebrouck is het succes van Union geen toeval meer. “Je moet ze eigenlijk altijd gelijk geven. Wat die club de voorbije vijf jaar heeft gedaan, is het strafste wat ik in België al gezien heb.”



Lees ook... Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"›

Hij gaat zelfs nog een stap verder. “Dit is niet alleen een van de sterkste prestaties in België, maar ook in het wereldvoetbal. Met beperkte middelen, elk jaar spelers en trainers verliezen, en toch blijven presteren. Ze krijgen nog altijd te weinig respect.”

